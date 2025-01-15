İzmir Valisi Süleyman Elban, kent genelindeki basın mensuplarıyla bir araya gelerek İzmir’e ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Uyuşturucu konusunda istatistiksel olarak ciddi bir düşüşün olduğunu söyleyen Vali Elban, “İnşallah 2025’te, 2024’den daha iyi olmak için gayret edeceğiz” dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle kent genelindeki gazetecilerle bir araya geldi. Balçova’da bir otelde düzenlenen etkinlikte, kentle ilgili çeşitli açıklamalarda bulun Vali Elban, güvenlik ve asayişle ilgili sahada etkin olarak çalıştıklarını vurguladı. Bu çalışmalardan bazen insanların şikayetçi olabildiğini ifade eden Elban, “’İzmir’de şehir merkezinden bir yere gittiğimizde kontrollere takılıyoruz’ diyorlar. Ama denetimleri etkin bir şekilde yapmak için gayret ediyoruz. Sahada olabildiğince daha fazla kolluk birimimizi bulundurmaya çalışıyoruz. Son dönemde sahada daha fazla ekip görüyorsunuz. İnsanımızın huzur içerisinde 24 saat bu şehrin her köşesinde rahatça işine gitsin, dinlensin, eğlensin diye. Her ne istiyorsa onu gönül rahatlığıyla yapabilsin diye. İnsanımızın konforunu etkileyecek ya da onları rahatsız edecek şekilde olmamak kaydıyla denetimleri arttırıyoruz. Tek amaç var, huzur ve güvenliğin temini” şeklinde konuştu.

Uyuşturucuyla mücadeleye değindi

Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Elban, “Uyuşturucuyla, yoğun bir mücadelemiz var. Belli bir aşama da kaybettik. Ancak bu uyuşturucu konusu sadece bizim şehrimizin ya da ülkemizin konusu değil. Maalesef hem dünyada hem ülkemizde özellikle sentetik uyuşturucuların, ucuz ve hızlı yayılması yüzünden hızlı bir yaygınlık var. Biz, hem arzı azaltmayla ilgili satıcılar konusunda mücadelemizi daha da sıklaştıracağız. Hem de talebi azaltmayla ilgili. Gençlerimizin bu sıkıntıya düşmemeleriyle ilgili önleyici çalışmalarımızla yoğunlaştıracağız. Hem personel sayısını arttırıp hem personele daha yetkin hale getirmeye hem de teknoloji tüm imkanlarını kullanabilmek için her türlü alet, edevatı, araç gereci almak için gayret içerisindeyiz. Bir önceki yıla göre ciddi bir baskılamamız, istatistik anlamında ciddi olumlu anlamda bir düşüş var. İnşallah 2025’te, 2024’den daha iyi olmak için gayret edeceğiz" açıklamalarına yer verdi.

Olumsuzlukların İzmir 112 Çağrı Merkezine ihbar edilmesini belirten Elban, “Bizim için de çok önemli. Takip ediyoruz. O yüzden 112’ye mutlak suretle her konuyu ama sadece uyuşturucu, asayiş değil, her konuyu bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. Sağlıklı hizmet üretmenin bir yolu da bu” dedi.

‘İzmir’deki Suriyeliler’ konusu

İzmir’deki Suriyeliler konusuna da değinen Vali Elban, şunları kaydetti:

“Dönüşle ilgili bir niyet, bir beklenti kendileri de ifade ediyorlar. Ama bunun ne kadar sürede olacağını doğrusu; devlet olarak biz çalışma yapıyoruz, takip ediyoruz. Kendimize göre versiyonlar yapıyoruz. Ama bu sosyolojik olay. Bunu böyle bir matematiksel, mühendislik olarak kestirmemiz, yüzde 100 sonuç vermeniz mümkün değil. Bir dönüş olacağı, belli bir oranda olacağı hem Suriyeli misafirlerimiz açısından hem de bizim devlet olarak değerlendirmeler açısından görünüyor. Ama bunun süresi ve hangi oranda olacağıyla ilgili şu anda bir şey söylemek için çok erken. Ama belli bir dönüşler de gönüllü oluyor. İçişleri Bakanımız düzenli olarak belli periyotlar net gidişleri açıklıyor zaten. Düzenli olarak zaten kamuoyuna şeffaf bir şekilde bilgilendiriyor bakanlığımız. Ama hani belli bir oranda olacağını biz de tahmin ediyoruz.”