Adana Valisi Süleyman Elban, Adana’ya okumaya gelen öğrencilerin emanetleri olduğunu ifade ederek, “Onların üniversite eğitimlerini layıkıyla almaları ve bu süreci sıkıntı yaşamadan geçirmeleri bizim için çok önemli” dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana’ya okumaya gelen öğrencilerin emanetleri olduğunu ifade ederek, “Onların üniversite eğitimlerini layıkıyla almaları ve bu süreci sıkıntı yaşamadan geçirmeleri bizim için çok önemli” dedi.

Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı, Vali Dr. Süleyman Elban’ın başkanlığında yapıldı.

Valilik makamındaki toplantıya, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile ilgili yetkililer katıldı.

Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, üniversite eğitimi almak üzere ilimize gelen öğrencilerin her birine karşı tüm ilgililerin sorumluluğunun olduğunu belirterek, "Ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden ilimize gelerek burada üniversite öğrenimi alan öğrencilerimiz bizim emanetimizdir. Onların üniversite eğitimlerini layıkıyla almaları ve bu süreci sıkıntı yaşamadan geçirmeleri bizim için çok önemli. Çalışmalarımızı bu amaçla koordineli bir şekilde yürütmeliyiz" dedi.

Öğrencilerin maruz kalabilecekleri tüm olumsuzluklara karşı önlem alınmasının önemine değinen Vali Elban, gerekli güvenlik önlemlerini aldığımızda öğrencilerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdüreceklerini kaydetti. Gerekli koordinasyonun sağlanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getireceğine inancının tam olduğunu belirten Vali Elban, bu amaçla çalışan herkese teşekkür etti.