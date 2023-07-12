Adana Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz’da milletin demokrasiye, milli iradeye, hukukun üstünlüğüne, istiklal ve istikbaline bağlılığını tüm dünyaya canı pahasına gösterdiğini söyledi.

Vali Dr. Süleyman Elban, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz şehitleri Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine, ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç ile Polis Memuru Yunus Uğur’un ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette şehitlerin aileleri ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Vali Elban, “15 Temmuz’da milletimiz demokrasiye, milli iradeye, hukukun üstünlüğüne, istiklal ve istikbaline bağlılığını tüm dünyaya canı pahasına göstermiştir. O gün aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yiğitlikleri, gözlerini budaktan esirgememeleri sayesinde hain darbe girişimi başarıya ulaşamadı.15 Temmuz’da kahramanlarımız tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi istiklalimizi, istikbalimizi, vatanımızı ve bayrağımızı müdafaa etmiştir. O kahramanlarımızdan 251 vatandaşımızı şehit verdik. 3 bine yakın vatandaşımız gazi oldu. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birlik ve huzuru için canlarından geçen tüm şehitlerimize bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Şehitlerin hatırasını ve 15 Temmuz ruhunu yaşatmanın önemli bir vazife olduğuna değinen Vali Elban, şehit yakınlarına destek olmanın ve hüzünlerini paylaşmanın şehitlerimizin hatıralarına hürmetimizin bir geleneği olduğunu belirtti.

Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’un da katıldığı ziyaretler, şehitler için dualar okunmasıyla son buldu.