Adana Valisi Süleyman Elban, Adana’ya Türkiye’nin dört bir tarafından gelen gençleri görünce onlara olan güvenlerinin arttığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Adana Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen “Damla Gönüllülük Hareketi” projesinin katılımcıları Vali Dr. Süleyman Elban’ı ziyaret etti.

Vali Elban, gönüllülük esaslı ve insan odaklı bir proje olan "Damla Gönüllülük Hareketi" çerçevesinde, 29 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 7 günlük program çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından seçilen 18-29 yaş aralığındaki yerli ve yabancı 40 erkek öğrenci ve beraberlerindeki personelle birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette konuklarıyla sohbet etti.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette kısa bir konuşma yapan Vali Elban, proje çerçevesinde Adana’yı ziyarete gelen gençleri ağırlamaktan memnun olduğunu ifade ederek, “Gönüllü faaliyetlerde bulunacak ve kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıma fırsatı bulacak gençlerimizin ziyareti bizleri mutlu etti. Ülkemizin değişik vilayetlerinden gelen pırıl pırıl gençlerimizi görünce onlara olan güvenimiz artıyor, iyi ki ilimize geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz” dedi.

7 gün boyunca Adana’da gençlerin sosyal sorumluluk çalışmaları ve gönüllü çalışmalar yapacaklarını belirten Vali Elban, “Proje çerçevesinde gençlerimiz ilimizdeki çadırkent, konteyner kent ve depremzede vatandaşlarımızın konakladığı pansiyon, yurt ve misafirhaneleri ziyaret edecek. Bununla beraber akran etkileşimi, yerel halkla etkileşim, şehrin marka değerlerinin tanıtımı, gönüllülük faaliyetleri, doğa ve çevre etkinlikleri, spor faaliyetleri, toplumsal duyarlılık aktiviteleri, tarihi ve kültürel mekân ziyaretleri ile gençlerimizin ilimizin tarihi ve kültürel mirasını tanımaları ve gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyetlerde bulunmaları sağlanacaktır” diye konuştu.

Adana’nın görülmeye değer tarihi ve kültür şehri olduğunu belirten Vali Elban, “Gönüllülük çalışmalarıyla toplumdaki farkındalığı arttırmayı hedefleyen projeyle gençlerimiz birer gönül elçisi olarak gittikleri illerde şehrimizi en güzel şekilde tanıtacaklardır. Bu önemli projede yer alan ve ilimizde çeşitli etkinliklerde bulunacak gönüllü gençlerimize teşekkür ediyor, projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Vali Elban’ın konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.