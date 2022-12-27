Adana Valisi Süleyman Elban, tüm kurumların bağımlılıkla tavizsiz mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, tüm kurumların bağımlılıkla tavizsiz mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Elban başkanlığında yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde 2022 yılı boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumunun gerçekleştirilerek değerlendirildiği toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, bağımlılıkla mücadele konusunda bugüne kadar ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti.

"Bağımlılık ülkemizin geleceğini karanlıkta bırakacak kadar derin bir halk sağlığı sorunudur" diyen Vali Elban, “İnsanlar üzerinde hem zihinsel hem de fiziksel yönden olumsuz etkileri olan bağımlılık toplumun ve ülkenin geleceğini ciddi şekilde etkiliyor. Bağımlılıklar, dünyada ve ülkemizde maalesef her geçen gün gittikçe artıyor. Bizlerin hem teknoloji hem de madde bağımlılığına karşı yapmamız gereken; toplumun hayatını işgal etmesine asla müsaade etmemektir. Bu yüzden bu konuda tavizsiz bir şekilde bütün kurumlarımızın topyekun mücadele etme gereği bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Vali Elban’ın açıklamalarının ardından görüş alışverişiyle devam eden toplantı; kent genelinde bağımlılığın engellenmesine ilişkin yapılan çalışmalar, gelinen aşama ve bundan sonraki süreçte yapılması planlanan faaliyetlerin ele alınmasının ardından sona erdi.