Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana’daki mevcut 9 yurtta öğrenci kapasitesinin 11 bin 654’e kadar çıkarıldığını belirterek, ”Eğitim altyapımızla, öğrencilerimizin mükemmel bir konfor içerisinde konaklayacakları yurtlarımızla akademik yıla hazırız" dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana’daki mevcut 9 yurtta öğrenci kapasitesinin 11 bin 654’e kadar çıkarıldığını belirterek, ”Eğitim altyapımızla, öğrencilerimizin mükemmel bir konfor içerisinde konaklayacakları yurtlarımızla akademik yıla hazırız" dedi.

Vali Elban, merkez Sarıçam ilçesindeki Kut’ul Amare Erkek Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu.

Ziyarette bin 326 toplam öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Elban; Adana’nın eğitim altyapısını güçlendirecek, gençlerin fiziki standartları yüksek eğitim yuvalarında eğitim almalarını sağlayacak çalışmaları takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda Adana’da bir yükseköğretim kurumuna yerleşen toplam öğrenci sayısının 9 bin 924 olduğunu söyleyen Vali Elban, bu öğrencilerden yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin tamamının yerleştirildiğini ve Adana’da yurt sorununun olmadığını belirtti.

Yurtlarla ilgili yapılan çok önemli yatırımlarla Adana’daki mevcut 9 yurtta öğrenci kapasitesinin 11 bin 654’e kadar çıkarıldığını da ifade eden Vali Elban, ”Adana olarak en güzel eğitim altyapımızla, öğrencilerimizin mükemmel bir konfor içerisinde konaklayacakları yurtlarımızla akademik yıla hazırız” diye konuştu.

Adana’ya birer emanet olarak gelen öğrencilerin çağın gereklerine uygun, fiziki şartları yeterli ortamlarda kalmaları için azami gayret gösterdiklerini belirten Vali Elban, yeni eğitim-öğretim yılının sağlıklı bir şekilde tamamlanması için valilik olarak bütün önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.

Vali Elban’ın inceleme ziyaretine Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da eşlik etti.