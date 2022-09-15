Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, öğretmen ve öğrenciler için iyi ve kaliteli eğitim ortamı oluşturup onların huzur içerisinde ders yapmaları ve ders dışında da başka bir şey düşünmemeleri için azami gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, öğretmen ve öğrenciler için iyi ve kaliteli eğitim ortamı oluşturup onların huzur içerisinde ders yapmaları ve ders dışında da başka bir şey düşünmemeleri için azami gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

Vali Elban, Sarıçam ilçesi Erdoğan Şahinoğlu İlkokulunda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı. Vali Elban törende yaptığı konuşmada, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının öğrencilere, ailelerine ve tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Elban, "Dünya artık teknolojideki gelişmelerle birlikte o kadar küçüldü, rekabet o kadar arttı ve iletişim öyle güçlendi ki artık dünyada hiç kimse yalnız değil ve hiç kimse tek başınaymış gibi de hareket etme özgürlüğüne sahip değil. Dolayısıyla biz de bu dünyanın bir vatandaşı olarak dünya devletleri içerisinde kendimizi ispatlamak, gelecekte daha iyi yer bulmak, insanımızın huzuru, mutluluğu ve onların daha iyi şartlar içerisinde yaşamalarını temin etmek için sürekli çalışmak ve üretmek zorundayız. Ancak çalışmanın, üretmenin bir şey yapmanın tek şartı insan. İnsanın da esas yetiştiği, geleceğe hazırlandığı, geleceğinin şekillendiği yerler ise okullarımız” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin büyük bir fedakarlık içerisinde çalıştığına vurgu yapan Vali Elban, “Bu çaba ve gayret içerisinde öğretmenlerimiz hiçbir maddi şartı, çalışma şartlarını, iklim koşullarını düşünmeden yavrularımızı kendi yavruları gibi bazen kendi yavrularından da önde tutarak onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü özveride bulunuyorlar. Ben kendilerine bu fedakar tavır ve davranışları için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmasında öğrencilere de nasihatlerde bulunan Vali Elban, şöyle devam etti:

"Artık bilgiye ulaşmak çok kolay ancak bilgiye hızlı ulaşmanın en önemli şartı doğru, güvenilir ve düzgün bilgiye ulaşmaktır. Bunun için de bu konuda en kolay ulaşabileceğiniz, sizlere yardımcı olacak en güvenilir kişiler öğretmenlerinizdir. Dolayısıyla doğru bilgilenmeyi okul dışında edinmek istiyorsanız mutlaka öğretmenlerinizden yardım almak durumundasınız. Bu çağda teknolojiden uzak kalmak mümkün değil ama belli sürelerde teknolojik aletlerden uzak kalıp ailenize, arkadaşlarınıza, yakın çevrenizdeki insanlara zaman ayırın; insanları çevreyi tanımaya vakit ayırın. Çünkü dünya sadece dijital dünyadan ibaret değil. Sizler bu yaşlardan başlayarak mutlaka kitap okuma alışkanlığı edinin, spor yapmaya vakit ayırın, derslerinize düzenli çalışmaya gayret gösterin; evinizde anne babanızla olan ilişkilerinizde saygılı, hürmetli; mahallenizdeki, sokağınızdaki insanlarla olan ilişkilerde de belli bir saygı düzeyinde, belli bir nezaket içerisinde olmaya özen gösterin. Mutlu bir toplumda yaşamak istiyorsak her şeyden önce herkesin hakkına, hukukuna, özgürlüğüne riayet etmemiz ve karşımızdaki herkese mutlak surette saygı göstermemiz gerekmektedir. Dolayısıyla bir toplum içinde yaşıyorsak bu tür temel davranışları mutlaka edinmek ve göstermek durumundayız. Bu aynı zamanda iyi bir vatandaş, iyi bir insan, iyi bir evlat, iyi bir öğrenci olmanın da temel şartıdır."

Öğretmen ve öğrenciler için iyi ve kaliteli eğitim ortamı oluşturup onların huzur içerisinde ders yapmaları ve ders dışında da başka bir şey düşünmemeleri için azami gayret içerisinde olduklarını söyleyen Vali Elban, “Yollar yapılıyor, hastaneler yapılıyor, teknolojik icatlar yapılıyor ama bunları kullanacak, bunları geliştirecek, dünyada gelişen ülkelere rekabet edecek ve muasır medeniyetler seviyesini yakalayıp onları geçecek insanlara ihtiyacımız var, sizlerden tek isteğimiz bu insanların yetişmesi” dedi.

"Sizlerden önce de birçok öğretmenimiz bu yolda birçok çaba gösterdi, sizleri ve bizleri yetiştirdi" diyen Vali Elban, şunları kaydetti:

“Ben görevi başında kutsal öğretmenlik görevini yaparken şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, bu ülkenin insanının yetişmesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet payidar kalması, bu ülkenin imar olması, güçlenmesi için fedakarlıkta bulunan ve ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Siz görevi başında bulunan tüm öğretmenlerimize de hayırlı, başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum, yavrularımıza da Allah zihin açıklığı versin.”

Törenin ardından Vali Elban beraberindekilerle sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi.