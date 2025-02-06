6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatlarını kaybedenler için İzmir’de anma programı düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bilim insanlarının, AFAD ve MTA’nın ortak görüşü ‘bu civarda oluşan deprem hareketliliğinin doğrudan ilimizi etkilemesi’ beklenmiyor. Fay yapısı itibariyle bizim ilimizi tetikleyecek fay söz konusu değil. İzmir’i Santorini kaynaklı deprem etkisiyle bir tehlike beklemiyor" dedi.

İzmir Valiliği tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve toplamda 11 ili etkileyen, 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenledi. İzmir İktisat Kongresi Binası’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için Kuran-ı Kerim tilaveti yapılıp dua edildi. Daha sonra AFAD tarafından hazırlanan, depremlerden etkilenen illerde yapılan çalışmaların anlatıldığı video izletildi.

"Ders alınacak ibretlik olaylar"

Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban "6 Şubat depremlerini yaşamış, görmüş ve görev almış biri olarak söylüyorum, o günkü yaşanılan olayları anlatmak çok zaman alacaktır. Orada yaşanılan çok özel hikayeler var. Her biri ders alınacak ibretlik olaylar, içimizi acıtacak vahim durumlar ve kahramanlık hikayeleri. Günlerce uyumayan, bir şeyler yemeyen, ‘Depremzedeler yesin’ diyerek günlerce yemek yemeyen arkadaşımız vardı. Orada devletimizin büyüklüğünü gördük. Devletimizin bu kadar araç gereci, yetişmiş personeli, kaynağı olduğunu orada gördük" diye vurguladı.

"453 bin konut yıl sonu hak sahiplerine teslim edilecek"

Cumhurbaşkanımızın desteği ve takibiyle 453 bin konutun bu yıl sonu bitirilerek hak sahiplerine verileceğinden bahseden Vali Elban, "Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir rakam. Bunun dışında kamu binaları, yollar, altyapı. Hepsi yapılıyor. Bunun arkasında ancak güçlü bir lider, devlet ve millet olursa olur. Depremin 33-34’üncü günü de Adana’da deprem konutlarının temeli atıldı. Bir yıl geçmeden 200 binin üzerinde konut teslim edildi. Bu yıl sonunda da diğerleri teslim edildiğinde artık hak sahipliği diye bir konu kalmayacak. Her şey yerine getirilebilir ama hayatını kaybedenler getirilemez. Felaketlerle ilgili asıl olan şey o felaketten hiç etkilenmemek ya da az etkilenmek o da az yaralı ya da kayıpla etkilenmek" ifadelerine yer verdi.

"İzmir’de yüzde 70’e yakın yapı stoğu sorunlu"

Ege Denizi’nde görülen deprem fırtınası sebebiyle tedirginlik oluştuğunu ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"İzmir’de yüzde 70 düzeyinde yapı stoğumuzun sorunlu olduğu bilimsel olarak da açıklanıyor. 28 Ocak tarihinden itibaren Santorini’nin 6 buçuk kilometre kuzey doğusundaki Kolumbo Yanardağı civarında yoğunlaşan deprem hareketliliği başladı. O tarihten bugüne 1’in üzerinde bini geçen deprem kaydedildi. Bunların 800’e yakını 3-4 şiddeti civarında. En son Santorini civarında 1650 yılında deprem olmuş ve kayıplar söz konusu. Ancak biz deprem fırtınasının başladığı ilk günden itibaren, bu işi bilen bilim insanları, AFAD ve MTA ile sürekli istişare halindeyiz. Santorini civarındaki deprem fırtınası diye tabir ettiğiniz hareketlilik en son 2011 yılında da olmuş ve 14 ay sürmüş. O deprem hareketliliğinde ilimiz etkilenmemiş. Bilim insanlarının, AFAD ve MTA’nın ortak görüşü ‘bu civarda oluşan deprem hareketliliğinin doğrudan ilimizi etkilemesi’ beklenmiyor. Fay yapısı itibariyle bizim ilimizi tetikleyecek fay söz konusu değil. Depremin olduğu bölgelerin ilimize uzaklığı 260-300 kilometre mesafe söz konusu. İzmir’i Santorini kaynaklı deprem etkisiyle bir tehlike beklemiyor."

"Volkan’ın İzmir’e gelme ihtimali çok zayıf"

Konuşmasının devamında ’Kolumbo Volkanı’ndan da bahseden Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Volkanın faaliyete geçmesi konusunda, eğer suyun altında oluşacaksa lav ve kül çıkışı olmayacak. Fakat suyun dışında olması durumunda orada oluşacak bir külün İzmir’e gelme ihtimali çok zayıf. Gelmesi ancak o gün rüzgârın ilimize doğru olmasına bağlı. Gelse bile rahatsız edici düzeyde olması beklenmiyor. Tsunaminin ilimiz kıyılarında ancak yarım metre, 60-70 santimlik dalga oluşturacağı bekleniyor. Mevsim itibariyle böyle dalgalar her gün var. Öyle bir dalga hareketini hissetme ihtimalini düşünmüyoruz. İlimiz depremsellik açısından riskli, kendi depremi olabilir. Bu şehirde 4 yıl önce olmuş yine olabilir. Vatandaşlar resmi kaynaklara itibar etmeli."

AFAD Başkanlığı ve bilim insanları ile koordineli olduklarına değinen Elban, yeni ekiplerin ve erken uyarı sistemiyle ilgili araç gereçlerin geldiğini, bir afet olması durumunda ise kendisinin başkanlığında görev alacak 49 kurumun bulunduğunu aktardı.

"Bütün kaynaklar seferber edildi"

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci de "Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde ülke olarak hep birlikte sarsıldık. İki büyük deprem o zamana kadar kayıt altına alınmış bir şey değildi. O nedenle asrın felaketi demiştik. Özellikle 120 bin kilometre karelik bir alan etkilendi. 11 il etkilenirken çeşitli ölçeklerde 18 ilimiz de etkilendi. İlk dakikadan itibaren bütün kaynaklar seferber edildi. Yılın en yoğun kar yağışı varken oraya koştuk ve yaraları sarmaya başladık. Yaklaşık 53 bin 500 vatandaşımızı kaybederken 120 bin vatandaşımız yaralandı. Bölgeden 5 milyon vatandaşımızın çeşitli illere tahliyeleri gerçekleştirildi. Aynı ayda 3 milyon kişilik yemek desteği sağlandı. Hızlıca çadır kent ve konteynerler kuruldu. Afet meydana geldikten sonra müdahale noktasında 1999 yılına göre iyi durumdayız. Önlem konusunda ilk akla gelen yaşadığımız evler. Ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmaları var ancak yapı stokuna dikkat edildiğinde 20 yıla ihtiyacımız var. Ancak kaynaklarımızı daha etkili kullanarak bu dönüşümü topyekun sağlamalıyız. Afetlerde daha güçlü olma adına adımlar atıldı. İçişleri Bakanlığı’mızın 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme projesi yapıldı. İzmir olarak kendimize 4 bin 500 kota koymuştuk, yıl sonu itibariyle 4 bin 851 olarak gerçekleşti. 12 STK’mızın akreditasyon süreci tamamlandı. İzmir ili olarak hedefimiz 30 akredite olmuş profesyonel arama kurtarma ekipleri yetiştirmek" cümlelerini aktardı.

Program, AFAD İl Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. Etkinliğe, İzmir Valisi Süleyman Elban’ın yanı sıra; İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı İrfan Özsert, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, belediye başkanları ve arama kurtarma ekibi temsilcileri katıldı.