Adana Valisi Süleyman Elban, gümrüklerde mümkün olan en ileri seviyede hizmet sunabilmek amacıyla gelişen teknolojiyle beraber çeşitli projeler ve yatırımlar yapıldığını söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, gümrüklerde mümkün olan en ileri seviyede hizmet sunabilmek amacıyla gelişen teknolojiyle beraber çeşitli projeler ve yatırımlar yapıldığını söyledi.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Adana Gümrük Müdürü Sıtkı Cengiz, İncirlik Gümrük Müdürü Şeref Avcı, Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürü Sait Ali Erdoğan, Botaş Gümrük Müdür Vekili Kamil Sürer, Adana Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amir Vekili Mehmet Göktepe ve beraberindeki heyet, Vali Elban’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, tüm gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Günü’nü kutladı.

Gümrük faaliyetlerinin hem sınır güvenliğine hem de ekonomik gelişmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Vali Elban, bu anlamlı gün sayesinde toplumumuzda gümrüklerde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili farkındalığın büyük ölçüde arttığını vurguladı. Elban, gümrüklerde mümkün olan en ileri seviyede hizmet sunabilmek amacıyla gelişen teknolojiyle beraber çeşitli projeler ve yatırımlar yapıldığını söyledi.

Hızla değişen dünyada uluslararası ticaretin gelişmesine paralel olarak gümrüklerin öneminin de her geçen gün daha da arttığını vurgulayan Vali Elban, “Yaptıkları özverili çalışmalarla ülkemizi gümrüklerde dünya standartlarının üzerine taşıyan gümrük camiamızın Dünya Gümrük Günü’nü kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Heyet adına konuşan Adana Gümrük Müdürü Sıtkı Cengiz ise nazik kabullerinden dolayı Vali Elban’a teşekkür ederek yürütülen faaliyetler ve bu yılki teması “Gelecek nesli yetiştirmek, gümrüklerde bilgi paylaşımını ve profesyonel gururu teşvik etmek” olan kutlama programı hakkında bilgi verdi.