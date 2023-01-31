Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Turizm faaliyetleri, tarımsal faaliyetler, denizcilik, balıkçılık ve sanayi faaliyetleri sonucunda denizlerimizin kirlenmesini engellemek için özverili bir çalışma içerisinde olmamız gerekiyor” dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Turizm faaliyetleri, tarımsal faaliyetler, denizcilik, balıkçılık ve sanayi faaliyetleri sonucunda denizlerimizin kirlenmesini engellemek için özverili bir çalışma içerisinde olmamız gerekiyor” dedi.

Deniz çöpleriyle mücadelede yapılması gerekenlerin değerlendirildiği Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Toplantısı, Vali Elban’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, kurumlarca yapılan sunumların ardından kısa bir değerlendirme yapan Vali Elban, Adana’nın doğal güzelliklerinin yanında Akdeniz’in kıyı şeridinde yer almasından ötürü Güney’in önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, bu nedenle denize kıyısı olan Karataş ve Yumurtalık ilçelerinin ön plana çıktığını söyledi.

Denizlerimizde her geçen yıl artan deniz çöplerinin toplanması, deniz çöpleri oluşumunun engellenmesi, deniz çöplerini önlemek için vatandaşların şuurlandırılması faaliyetlerinin sistemli ve eşgüdüm içinde yapılmasının önemini vurgulayan Vali Elban, “Bizler bu çerçevede ilimizde yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere toplandık. Turizm faaliyetleri, tarımsal faaliyetler, denizcilik, balıkçılık ve sanayi faaliyetleri sonucunda denizlerimizin kirlenmesini engellemek için özverili bir çalışma içerisinde olmamız gerekiyor” dedi.

Kıyıya veya denize atılmış, bırakılmış ya da çeşitli yollarla ulaşmış ve denizde kalıcılık teşkil eden katı maddelerin insanların veya diğer canlıların yaralanmalarına, zarar görmelerine ve ekonomik kayıplara neden olduğunu belirten Vali Elban, “Deniz çöpleriyle etkin bir mücadele yapmak, ekolojik sistemimizi korumak adına önemli bir adımdır. Unutulmamalıdır ki doğal kaynaklarımız ve sahip olduğumuz bu doğal çevre, gelecek nesillere bırakmamız gereken bir emanettir. Bu emaneti en iyi şekilde korumak her ferdin sorumluluğudur. Sorumluluklarımızın bilincinde olmalı, geleceğimizi kendi ellerimizle karartmamalıyız.” şeklinde konuştu.

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Karataş Kaymakamı Selami Alper Özkan, Yumurtalık Kaymakamı Doç. Dr. Adil Nas, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.