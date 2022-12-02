Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Bizim kooperatiflerimizin tüm üyeleri, Birliğimizin tüm üyeleri, başkanları dahil bu işi aşkla, tutkuyla yapıyor ve bunu ilelebet yapmak istiyor. Kurmak istediğimiz bu modelle birlikte hem ilimizi hem kooperatif üyelerimizi hem de ülkemizi kalkındırmak istiyoruz" dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Bizim kooperatiflerimizin tüm üyeleri, Birliğimizin tüm üyeleri, başkanları dahil bu işi aşkla, tutkuyla yapıyor ve bunu ilelebet yapmak istiyor. Kurmak istediğimiz bu modelle birlikte hem ilimizi hem kooperatif üyelerimizi hem de ülkemizi kalkındırmak istiyoruz" dedi.

Kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesine yönelik yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği çalıştay, Vali Dr. Süleyman Elban’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Vali Elban, “Kooperatiflerimizle ilgili bakanlıklarımızın ve kurumların konu ile ilgili uzmanlarının yapacakları açıklamalar ve değerlendirmelerin hareket kabiliyetimizi genişleteceğini düşünüyorum. Bu bağlamda yapacakları çalışmalar ve katkılar için öncelikle Sayın Bakanımıza ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

Bakanlığın kooperatiflere olan yardımlarından Adana olarak iyi bir şekilde yararlandıklarını belirten Vali Elban, “Biz samimi olarak bu kooperatifçiliği yapmak istiyoruz. Kooperatifçilikten beklentimiz çok yüksek. Bu sebeple verilen desteklerin miktarının artmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

"Ülkemizi kalkındırmak istiyoruz"

Sanayi Bakanlığının Kalkınma Ajansları üzerinden yapılacak projelere ciddi bir mali kaynak ayıracağının bilgisini veren Vali Elban bu kaynağın miktarının 250 bin Euro’ya kadar çıkabileceğini söyledi. Vali Elban şöyle devam etti:

“Bu ciddi bir kaynak. Buna da müracaat edebiliriz. Zaten biz burada kooperatifçilik ile ilgili ne kaynak varsa ne imkan varsa kim ne sunuyorsa ne destek veriyorsa başvuruyoruz. Çünkü bizde hem kooperatif sayısı fazla hem de bizim herkesin desteğine ve yol göstericiliğine, bize açacakları her kapıya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Biz bu işle uğraştıkça hiçbir şey bilmediğimizi ya da işin daha çok başında olduğumuzu fark ediyoruz. Ne kadar gidilecek yolumuz olduğunu, alanın ne kadar geniş olduğunu işin içine girdikçe görüyoruz. Sonuçta da bizim şöyle bir beklentimiz var. Biz bu işi geçici bir hevesle yapmıyoruz. Bizim kooperatiflerimizin tüm üyeleri, Birliğimizin tüm üyeleri, başkanları dahil bu işi aşkla, tutkuyla yapıyor ve bunu ilelebet yapmak istiyor. Kurmak istediğimiz bu modelle birlikte hem ilimizi hem kooperatif üyelerimizi hem de ülkemizi kalkındırmak istiyoruz. Kooperatif üyelerimiz de bu amaçla gelişmiş ülkelerde çalışan kooperatif modeli gibi kendilerine ve ülkeye hayrı olan bir kurum, sistem oluşsun diye çaba gösteriyorlar. Onun için kooperatiflerimizi belli bir aşamaya getirip kendi içinde sürdürülebilir sağlam bir yapı oluşturuncaya kadar her türlü destek ve yardıma ihtiyacımız var.”

"Bu işi samimiyetle yapıyorlar"

Vali Elban konuşmasının devamında birilerinin iyilik duygusuyla ve acıyarak kooperatiflerde üretilen ürünleri almasını istemediklerini belirterek, “Böyle bir beklentimiz yok. Biz emeğimizin karşılığını yaptığımız ürünün kalitesine uygun olarak almak istiyoruz. Bu hakkımızı daha çok alabilmek için ne yapabiliriz onun peşindeyiz. Sayın Genel Müdürümüz Necmettin Erkan ve ekibine bu güzel çalıştayımıza bizi kırmayıp geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu arada bizim modelimizi ve bu işteki başarımızı görmek ve incelemek için başka illerden geliyorlar. Bizim bu işteki başarımızın sebebini soruyorlar. Tabi ki bizim bu işteki başarımızın tek sırrı, samimiyet. Bizim kooperatiflerimizin tüm üyeleri bu işi samimiyetle yapıyor. Dolayısıyla ben de soranlara, böyle bir üye yapısına sahip olmak gerektiğini söylüyorum. Bütün kooperatiflerimizin başkanlarına ve üyelerine, kooperatiflerle ilgili kurduğumuz birliğin başkanına ve üyelerine bu işle ilgili gece gündüz çalışan Vali Yardımcımız Huriye Küpeli Kan’a ve Ticaret İl Müdürümüz Adnan Ekiz’e teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı, Vali Elban’ın gerçekleştirdiği değerlendirmenin ardından Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünde görevli ticaret uzmanı tarafından gerçekleştirilen sunumla sürdü.

Çalıştaya, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, ilgili kurum müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Adana Kadın Kooperatifleri Birlik Başkanı Zeynep Kırılmış ile kadın kooperatiflerinin üyeleri katıldı.