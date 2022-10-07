Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi, konuya hassasiyetle eğilmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle aileler çocuklarına mutlaka sevgilerini göstermeli ve onlarla kaliteli vakit geçirmelidir" dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi, konuya hassasiyetle eğilmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle aileler çocuklarına mutlaka sevgilerini göstermeli ve onlarla kaliteli vakit geçirmelidir" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Elban başkanlığında yapıldı.

Vali Elban, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, koordinasyon kurulu üyesi kuruluşların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda yaptığı değerlendirmede bağımlılıkla mücadelede en önemli noktanın gençler ve vatandaşları zararlı maddelerle hiç tanıştırmamak olduğunu vurgulayan Vali Elban, “Madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimleri birlikte hareket etmeli, konuya hassasiyetle eğilmeli. Özellikle aileler çocuklarına mutlaka sevgilerini göstermeli ve onlarla kaliteli vakit geçirmelidir. Böylece çocuklarımız sevgi ve ilgi eksikliği hissetmesin ve başka alanlara yönelmek durumunda kalmasınlar“ diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede tüm kurumların ve toplumun üzerine düşeni yapmasıyla ancak başarılı olunabileceğini söyleyen Vali Elban, "Bu konuda taviz vermeden vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile iş birliği ve uyum içinde faaliyetlerimiz titizlikle devam edecek” şeklinde konuştu.

Valilik toplantı salonundaki toplantıya Vali Dr. Süleyman Elban’ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, İl Müftüsü Mehmet Taşcı ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.