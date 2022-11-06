Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, asayiş çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, "Görevimizi yaparken de daima sağduyulu, dikkatli, istekli, devletimizin ve teşkilatımızın itibarına uygun bir şekilde davranmalı, faaliyetlerimizi bu şekilde yürütmeliyiz. Bunu sağlamak için her zaman özel bir çaba sarf etmeliyiz" dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, asayiş çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, "Görevimizi yaparken de daima sağduyulu, dikkatli, istekli, devletimizin ve teşkilatımızın itibarına uygun bir şekilde davranmalı, faaliyetlerimizi bu şekilde yürütmeliyiz. Bunu sağlamak için her zaman özel bir çaba sarf etmeliyiz" dedi.

Adana genelinde asayiş ve güvenliği sağlamak üzere İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği toplantı Vali Elban’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürlerinin katıldığı toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Vali Elban; emniyet teşkilatının daima mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını belirtip güvenlik güçlerinin hangi koşulda olursa olsun görevini hakkıyla yerine getireceğine güveninin tam olduğunu söyledi. Vali Elban, “Yaklaşık iki yıla yakın bir süre boyunca pandemi dönemi yaşadık. Bu dönemle birlikte bazı olaylar ve suçlarda farklılaşma olmamakla birlikte bazı alışkanlıklarda da değişiklik oldu. Bazı faaliyetlerimizi yapamaz olduk. Bu süreçte rutin olarak gerçekleştirdiğimiz işlerimizin yanı sıra etkin bir şekilde görev almamız gereken VEFA Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma yasağı uygulamasının olduğu günlerde kontrol uygulamalarımız gibi başka çalışmalarımız da oldu. Sizler bu süreçte birçok yerde çok etkin görev aldınız. Bu dönemi çok yorularak, gayret göstererek ama yüzünüzün akıyla bu görevleri yerine getirerek tamamladınız. Çok şükür ki ne bizim ilimizde ne de başka illerde polis teşkilatımızı olumsuz duruma düşürecek bir durum yaşanmadı. Bunun için başta il müdürümüz olmak üzere sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İçinde bulunduğumuz dönemde de çalışmaları aralıksız sürdürmenin gerekliliğine değinen Vali Elban, şunları kaydetti:

“İlimiz genelindeki asayişi ve güvenliği sağlamak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmeliyiz. Görevimizi yaparken de daima sağduyulu, dikkatli, istekli, devletimizin ve teşkilatımızın itibarına uygun bir şekilde davranmalı, faaliyetlerimizi bu şekilde yürütmeliyiz. Bunu sağlamak için her zaman özel bir çaba sarf etmeliyiz. Bugüne kadar sizlerin üstün gayretinizle ilimizde ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Bunun için hepinize teşekkür ediyor, vatandaşımızın huzuru, güvenliği, ülkemizin birliği bütünlüğü için gerçekleştirdiğiniz çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Rabbim gayretinizi arttırsın.”

Toplantı; Adana’nın asayişini ve vatandaşın güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde yürütülen asayiş çalışmaları, trafik denetimleri, kaçakçılık ve narkotik alanlarında yapılan faaliyetlerin detaylı bir şekilde değerlendirilmesiyle sürdü.