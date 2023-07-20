İl Koordinasyon Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “2023 yılında toplam 285 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 18’i tamamlanmıştır. Diğer 267 projeden 163 proje devam etmekte, 65 proje ihale aşamasında olup 39 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır” dedi.

Bingöl’de 2023 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Kadir Ekinci başkanlığında yapıldı. Bingöl Valiliği konferans salonunda gerçekleşen yılın 3. toplantı döneminde, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının kentte 2023 yılında gerçekleştirdikleri projelerin kısa bir değerlendirmesi, projelerin uygulanmasında birimler arası eşgüdüm gerektirebilecek hususlarda istişarede bulunulması ve kurulun karar almasını gerektirecek konularda kurul kararı alınması teklifleri görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Kadir Ekinci, ’’2023 yılında toplam 285 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 18’i tamamlanmıştır. Diğer 267 projeden 163 proje devam etmekte, 65 proje ihale aşamasında olup 39 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 30 Genel ve Özel Bütçeli Kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri; 22 milyar 206 milyon 596 bin 53 liradır. 2023 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı ek ödenek dahil 3 milyar 27 milyon 44 bin 777 lira olup 2023 yılı harcaması 948 milyon 534 bin 57 lira ve önceki yıllar harcaması 8 milyar 367 milyon 432 bin 611 lira olmak üzere toplamda 9 milyar 315 milyon 966 bin 668 lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 42’dir’’ diye konuştu.

Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürlerince sorumlu oldukları alanlarda takip ettikleri yatırımlar ile iş ve işlemler hakkındaki sunumlarının ardından koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesi ile sona erdi.