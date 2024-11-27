Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesinde 2 güvenlik korucusu görevleri başında rahatsızlandı.

Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Fındık Tabur Komutanlığında görev yapan 2 güvenlik korucusu, nöbette oldukları sırada aniden rahatsızlandı. Rahatsızlanan güvenlik korucuları Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi’ne oradan da Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi gördükleri sırada Şırnak Valisi Birol Ekici güvenlik korucularını ziyaret etti. Doktorlardan güvenlik korucularının durumları hakkında bilgi alan Vali Ekici, ardından geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Ekici’ye ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve Başhekim Uzman Dr. Çağdaş Küçükerdoğan eşlik etti.