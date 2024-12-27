Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında, kamu kurumları yöneticilerinin de katılımı ile ’Kadına Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Şırnak Valiliği toplantı salonunda yapılan programda, kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal ve yerel uygulamalar değerlendirildi, bu konuda etkin işbirliği ve koordinasyonunun sağlanmasına yönelik konular ele alındı. Kurumların çalışma, usul ve esaslarının da değerlendirildiği toplantıda Vali Ekici, kurumlar arası koordinasyonunun önemini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da kadına yönelik şiddetle mücadele ve erkeklere yönelik farkındalık eğitimleri ve seminerleri kapsamında yıl içerisinde 31 bin 290 kişiye eğitim ve bilgilendirme çalışması yapıldığını belirtti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Emine Dilce, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.