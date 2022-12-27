Dünyanın sayılı tesislerinden biri olan ve Afyonkarahisar’da bulunan magnezyum tesisinde incelemelerde bulunan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, “Eczacılıktan savunma sanayiine kadar endüstriyel olarak oldukça geniş kullanım alanı olan bu elementin şehrimizde işlenerek hem istihdama hem de ülke ekonomisine sunduğu katkı göz ardı edilemez” dedi.

Dünyanın sayılı tesislerinden biri olan ve Afyonkarahisar’da bulunan magnezyum tesisinde incelemelerde bulunan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, “Eczacılıktan savunma sanayiine kadar endüstriyel olarak oldukça geniş kullanım alanı olan bu elementin şehrimizde işlenerek hem istihdama hem de ülke ekonomisine sunduğu katkı göz ardı edilemez” dedi.

Vali Yiğitbaşı haftaya Afyonkarahisar merkez Selçuklu mahallesi bölgesindeki esnafı ziyaret ederek başladı. Sosyal medyadan gelen davetler üzerine bölgeye giden Vali Yiğitbaşı oradaki esnafla sohbet ederek kadın girişimcileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ardından Vali Yiğitbaşı, Emirdağ’ da faaliyet gösteren magnezyum tesisini ziyaret ederek üretim alanında incelemelerde bulundu. Magnezyum üretim süreci ile ilgili bilgi alan ve çalışanlarla sohbet eden Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

“Eczacılıktan savunma sanayiine kadar endüstriyel olarak oldukça geniş kullanım alanı olan bu elementin şehrimizde işlenerek hem istihdama hem de ülke ekonomisine sunduğu katkı göz ardı edilemez. Dolayısıyla ihracat girdisi ile üretilen bu hammadde hem bölgemiz hem de ülkemiz için stratejik önemi olan bir değer arz etmektedir. Bu vesileyle üretim sürecine destek olan ve burada emek gösteren herkese teşekkür ediyorum.”

Temaslarını Bağlıca Köyü’nde sürdüren Vali Yiğitbaşı köyde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinlerinin talep ve temennilerini dinleyen Vali Yiğitbaşı sorunların çözümü için yetkililere talimat verdi.