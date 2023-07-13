Artvin Valisi Yılmaz Doruk, özel gereksinimli bir bireyin düğün konvoyunun önünü kestiğini görünce kendisine eşlik etti. Gelin arabasının ilerlemesine izin vermeyen Vali Doruk ve özel gereksinimli Sıddık Uçar, damattan bahşiş koparmayı başardı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, makamından çıktığı sırada caddede düğün konvoyunun önünün kesildiğini gördü. Kentte oldukça sevilen özel gereksinimli Sıddık Uçar, gelin arabasının önünde durarak bahşiş istedi. Gülümseyerek Sıddık Uçar’a eşlik eden Vali Doruk, gelin arabasının ilerlemesine izin vermedi. Damat Vali Doruk’u görünce araçtan inerek konvoyun önünün açılması için cüzdanından 50 TL çıkararak Uçar’a vermek istedi. Vali Doruk, biraz daha fazla vermesi için damatla bahşiş pazarlığı yaptı. Sıddık Uçar bahşişi almanın mutluğunu yaşarken, Vali Yılmaz Doruk ise çiftlere mutluluklar dileyerek caddeden ayrıldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınırken, yaşanan renkli görüntüler kentte günün konusu oldu.