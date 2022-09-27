Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, kontrolden çıkan halk otobüsünün 7 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazanın, otobüs sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, kontrolden çıkan halk otobüsünün 7 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazanın, otobüs sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas’ta halk otobüsünün kontrolden çıkarak 7 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaza bölgesinde incelemede bulundu. Şimşek burada yaptığı açıklamada kazanın otobüs sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle meydana geldiğini belirtip, “Bugün 14.30 sıralarında şuan bulunduğumuz bölgede bir kaza meydana geldi. Kaza halk otobüsü şoförünün muhtemelen kalp krizi geçirmesi sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde bu bölgede bulunan park halindeki araçlara ve yayalara çarpması neticesi meydana geldi. Bu kaza sonucunda 7 vatandaşımız yaralı durumunda, bu vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Çok şükür öğrendiğimiz bilgilere göre yaralılarımızın durumu ağır değil. Otobüs şoförü de tedavi altına alındı. Yaralılara geçmiş olsun diyorum” dedi.

Kaza anı anbean kaydedildi

Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntüde otobüs sünücüsünün fenalaşarak otobüsün kontrolünü kaybettiği görülüyor. Görüntüde otobüsün önüne kattığı araçları sürüklemesi ve dengesini kaybeden kadın bir yolcunun kapı aralığına düştüğü görüldü.