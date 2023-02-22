Afyonkarahisar’daki özel ve devlet hastanelerinde doğum yapan depremzede anneleri ziyaret eden Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, anneleri tebrik etti.

Deprem bölgesindeki besicilere 1 tır yem daha gönderildi Deprem bölgesindeki besicilere 1 tır yem daha gönderildi

Afyonkarahisar’daki özel ve devlet hastanelerinde doğum yapan depremzede anneleri ziyaret eden Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, anneleri tebrik etti.

Afyonkarahisar’daki hastanelerde tedavi gören depremzede vatandaşları ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, deprem bölgesinden gelip Afyonkarahisar’da doğum yapan anneleri tebrik ederek dünyaya gelen bebekler için sağlıklı ve hayırlı bir ömür temennisinde bulundu.