Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) heyetini ağırlayan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, “Sakarya, birinci derecede deprem bölgesi. Önceliğimiz, depreme karşı tedbirlerin alınmasıdır. Deprem önceliğimizdir” dedi.

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri Sakarya Valiliği’ne atanan Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu. Gazetecilerle tek tek tanışan Vali Doğan, “Sakarya doğasıyla, turizmiyle, sanayisiyle ve sıcak kanlı insanıyla bütünleşmiş bir şehir. 1 aydır, buradayız. Göreve gelir gelmez, bütün ilçeleri ziyaret ettik, kurum müdürleriyle bir araya gelerek şehrin brifingini aldık. Öncelikli yapılması gerekenleri belirledik” dedi.

“Sakarya, birinci derecede deprem bölgesi. Önceliğimiz, depreme karşı tedbirlerin alınmasıdır. Deprem önceliğimizdir” diyen Vali Doğan, “İlgili kurumlarımızla gerekli toplantılarımızı yaptık. 6 Şubat depreminde Hatay’daydım. Sakarya ve Hatay’ın zeminleri birbirine benziyor. Şehrimizde depreme karşı dirençli yapılar yapmamız gerekiyor. Deprem zamanı en önemli olanlardan biri de iletişim. Bu nedenle baz istasyonlarıyla ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik, bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Depremden kaçamayız. Bu yüzden atacağımız her adımda depremi de göz önünde bulundurarak gerekli adımları atmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Son zamanlarda valiliğin merkeze taşınacağıyla ilgili çıkan haberlere de açıklık getiren Vali Rahmi Doğan, “Valiliğin, merkeze taşınması gibi bir durum söz konusu değil. Hatay’da görevliyken, İskenderun’da bir çalışma ofisimiz vardı. Haftanın belirli gün ve saatlerinde orada çalışıyorduk. Böyle benzeri bir çalışmayı da burada yürütmek istiyoruz. Şehrin merkezine bir çalışma ofisi açma istediğimiz oldu. Atatürk Bulvarı’ndaki Büyükşehir Kültür Dairesi Başkanlığı olan binayı uygun hale getirip burada haftanın bir iki günü vatandaşlarımızla kucaklaşacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Çetin de Sakarya basınına yönelik bilgi aktardığı Vali Doğan’a kabulleri sebebi ile teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.