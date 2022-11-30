Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesinde görevli mahalle muhtarları ile bir araya gelerek talepleri dinledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesinde görevli mahalle muhtarları ile bir araya gelerek talepleri dinledi.

Mahallelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini birinci ağızdan dinlemek üzere her fırsatta kent genelindeki muhtarlarla buluşan Vali Demirtaş, Valilik Dara toplantı salonunda Artuklu ilçesine bağlı merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, toplantıda yaptığı değerlendirmede, belediyenin her kuruşunu vatandaşa hizmet için kullandıklarını vurgulayarak 2,5 yılda yaklaşık olarak 1 milyar 300 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Vatandaşların beklediği hizmetleri sunmak için mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını belirten Vali Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesinin yatırım oranın yüzde 2’den yüzde 60 seviyesine çıktığını dile getirdi.

Şehirde yol ve su sorununu ortadan kaldırmanın gayretinde olduklarını ifade eden Vali Demirtaş, “Kış şartlarına rağmen yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece yol değil içme suyu konusunda da yatırımlarımız devam ediyor. Beyazsu alternatif isale hattında programımız planladığımız gibi sürerken Sultanköy ve Artuklu isale hattında da çalışmalarımız suratle sürüyor. Her alanda çalışmalarımızı yaparken şehrimizin yeşil alanını arttırmak için Millet Ormanı ve Millet Bahçeleri gibi çeşitli yatırımları hayata geçirerek vatandaşlarımızın zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Daha yaşanılabilir bir Mardin için çalışıyoruz” dedi.