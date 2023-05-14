Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, sabah saatlerinde oyunu kullandı.

Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte geldiği Zinciriye İlkokulunda 1367 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada il merkezinin yanı sıra ilçelerde de seçim ile ilgili koordinasyon merkezleri oluşturulduğunu belirtti.

Mardinlilerin huzur ve güven ortamında oy vermeleri için tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Demirtaş; "Demokrasimizin bir gereği olarak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde oyumuzu kullandık. Vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlimizde şuana kadar seçimle ilgili herhangi bir olumsuzluk yok. Huzur içinde seçim devam ediyor. İl genelinde bin 844 sandıkta 541 bin 445 seçmenimizin oy kullanması bekleniyor" diye konuştu.