Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasını inceleyen Vali Demirtaş, yetkilerden bilgi aldı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 300 yataklı ek binasında hizmete giren poliklinikler bölümünde incelemelerde bulunan Vali Mahmut Demirtaş, birimleri gezerek sunulan hizmetle ilgili İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz’dan bilgi aldı.

Demirtaş, Mardin’in sağlık alt yapısının güçlenmesiyle birlikte, bölgeye yönelik sağlık turizmi potansiyelinin de artacağını ve şehrin sağlık alanında cazibesi olan bir destinasyon haline geleceğini belirtti.

Halkın sağlık ve refahının en büyük öncelikleri olduğunu söyleyen Demirtaş, "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Bakanlığımız tarafından sağlık alanında yapılan bu büyük yatırımlar, Mardin’imizi bölgenin cazibeli bir sağlık merkezi konumuna getirecek. Şehir Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binasında da çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bu projeler tamamlandığında, daha kapsamlı ve kapsayıcı sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına getireceğiz. Bu kapsamlı projelerle modern ve donanımlı sağlık merkezleri oluşturarak, halkımıza daha iyi sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın ve çevre illerden gelen hastaların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gayretle çalışmaktayız. Bu önemli yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımız ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Mardin’imize hayırlı olsun" dedi.

300 yataklı ek hizmet binasında 40’a yakın poliklinikte hizmet verilmeye başlandığı, taşınması planlanan Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümüyle bu sayının 50’ye ulaşacağı belirtti.