Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu’da KADES uygulamasıyla bin 87 ihbara müdahale edildiğini belirterek, KADES bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde yüzde 200 artışla 12 bin 773 kişiye ulaştıklarını kaydetti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında Kastamonu Valiliği’nde Asayiş ve Huzur Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Dallı, Kastamonu Valiliği tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerin arttırılarak sürdürüldüğünü belirtti. Huzur ve güven uygulamalarının aynı kararlılıkla devam edeceğini söyleyen Vali Dallı, özellikle kadına karşı ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların yoğunlaştırıldığını kaydetti.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) kapsamında, yılın ilk 9 ayında Kastamonu’da bin 87 ihbar alındığını söyleyen Vali Dallı, İhbarlara hızla müdahale edildiği ve ekiplerin kısa sürede olay yerlerine sevk edildiğini ifade ederek, bu durumun uygulamanın etkinliğini artırdığı ve mağdurların korunmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Vali Meftun Dallı, asayiş toplantısında, Kastamonu’da KADES bilgilendirme faaliyetlerinde önemli bir artış yaşandığını ifade etti. Geçen yıla oranla yüzde 200 artış kaydedilen çalışmalar kapsamında, toplamda 12 bin 773 kişiye ulaşarak bilgilendirme yapıldığı belirten Vali Dallı, kadına karşı şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduklarını söyleyen Vali Dallı, bundan sonrada denetimlerin artarak devam edeceği ve güvenlik uygulamalarında herhangi bir aksaklığa izin verilmeyeceğini belirtti. Kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES gibi uygulamaların önemine dikkat çeken Vali Dallı, bu tür projelere verilen desteğin süreceğini kaydetti.

“İl genelindeki 258 okulda 246 kolluk kuvvetimiz görev yapıyor”

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Kastamonu’da yılın ilk 10 ayında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Meftun Dallı, “Öncelikle geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın, ailelerinden sonra ikinci yuvası olan okullarına kavuştukları yeni eğitim-öğretim yılının ikinci ayını geride bırakmış bulunmaktayız. Daha güvenli ve huzurlu eğitim ortamı sağlamak adına emniyet ve jandarma birimlerimizin koordinesinde Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik denetimlerimizde okul çevrelerinde, park-bahçelerde, umuma açık yerlerde, metruk binalarda, okul servislerinde, okulların giriş-çıkışları ve öğle arasındaki saatlerde gerekli denetimler yapılıyor ve yapılmaya devam edecektir. Bu yıl il genelindeki 258 okulda 246 kolluk kuvvetimizi Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi olarak belirledik. 42 ekiple de okul giriş çıkışlarını hassasiyetle takip ediyoruz” dedi.

“Geçen yıla göre işlenen suçlarda düşüş sağlandı”

Kastamonu’da il genelinde 2024 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 oranında artışla 4 milyon 154 bin 771 şahsın sorgulandığını belirten Vali Dallı, “Umuma açık işyeri denetimlerimizi geçen yıla oranla yüzde 6’lık bir artışla bin 147’ye çıkardık. Bu süreçte 454 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. 233 adet ruhsatsız tabanca, 130 adet ruhsatsız tüfek, bin 685 fişek ele geçirildi. Aranan şahıslar üzerinde çalışmalarımıza çok önem veriyoruz. 2023-2024 yılı 10 aylık kıyaslamasında ifadeden aranma kaydı bulunurken yakalanan kişi sayısı yüzde 36 artırılarak 5 bin 310’a, hapis cezasından aranma kaydı bulunurken yakalanan kişi sayısı yüzde 8 oranında artırılarak 3 bin 396 olmuştur. Aranan şahısların yakalanması çalışmalarında özverili davranan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önleyici tedbirlerimize de hat safhada özen gösteriyoruz. Meydana gelen asayiş olaylarının 2023-2024 yıllarının ilk 10 ayının kıyaslamasında; kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 17,6’lık, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 28,5’lik, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda yüzde 4,6’lık, topluma karşı işlenen suçlarda yüzde 16,8, tüm suç türlerinde ise yüzde 5,6’lık bir düşüş sağlandı. Vatandaşlarımız huzur ve güvenliği için denetimlerimizi artırdık. Huzur ve güven uygulamalarına aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Kadına karşı ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen “Kadın Destek Uygulaması” (KADES) üzerinden 10 aylık süreçte 955 ihbar aldık ve ekiplerimizi süratle sevk ettik. KADES bilgilendirmelerinde yüzde 190 artış göstererek 13 bin 532 kişiye ulaştık, bilgilendirdik. Bilgilendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.

“Yılın ilk 10 ayında 463 narkotik operasyonu gerçekleştirildi”

Narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde, ekiplerin büyük bir özveri gösterdiğine işaret eden Vali Dallı, “Yılın ilk 10 ayında 463 operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan şahıs sayısı geçen yıla oranla yüzde 10 oranla artışla 843’e, tutuklanan şahıs sayısı da yüzde 28 artışla 106’ya yükselmiştir. Yapılan operasyonlarda 114 bin 11 sentetik ecza hapı, 3 bin 6 adet ecstasy, 2 bin 693 gram metamfetamin, 3 bin 578 gram bonzai, 52 bin 732 gram esrar, 45 gram kokain, bin 726 gram skunk, bin 87 kök kenevir ele geçirildi. Halkımızın huzuru için uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen ve ilimizde de aktif olarak kullanılan NARVAS; yani Narkotik Vaka Veri Analiz Sistemi ile yapay zeka kullanılarak uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarının harita üzerinde yoğunluk durumları hakkında bilgi ediniyor, bu bölgelerde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Vatandaşlarımızdan uyuşturucu satışı veya uyuşturucu kullanımına şahit olduklarında veya şüphelendiklerinde ihbar etmelerini istiyoruz. İhbarcı bilgilerinin kati suretle saklı kalacağını da belirtiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kaçakçılık suçlarında yakalanan şüpheli şahıslardan 33’ü tutuklandı”

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 137 operasyonun gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Dallı, “Geçen yıla oranla yakalanan şüpheli sayısı yüzde 19 oranında artış göstererek 371 olmuştur. Yakalanan şüpheli şahıslardan 33’ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 60 şahıs için de adli kontrol şartı verilmiştir. Yapılan operasyonlarda 51 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet ruhsatsız tüfek, 17 adet kurusıkı tabanca, çeşitli çap ve ebatlarda 5 bin 567 adet fişek, 278 bin 130 adedi doldurulmuş; 614 bin 490’ı boş olmak üzere toplam 892 bin 620 makaron, 95 bin 328 gram kıyılmış tütün, 26 adet elektronik sigara, 243 adet nargile tütünü, 130 adet sigara likidi, 3 sigara sarma makinesi, 172 adet cinsel içerikli ürün ile 100 litre etil alkol ürün ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede birimlerimiz çalışmalarına devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Bu yıl yaşanan kazalarda bin 784 vatandaşımız yaralandı, 15 vatandaşımız hayatını kaybetti”

Bu yılın ilk 10 ayında polis ve jandarma trafik birimlerince denetlenen taşıt sayısının geçen yıla oranla yüzde 5 artışla 675 bin 382 yükseldiğini söyleyen Vali Dallı, “937 maddi hasarlı, bin 44 yaralanmalı, 10 ölümlü olmak üzere bin 991 trafik kazasına müdahale edildi, meydana gelen kazalarda bin 784 vatandaşımız yaralanırken kaza yeri verilerine göre 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailelerimiz, sevdiklerimiz ve kendimiz için kış şartlarında güvenli sürüş için kar tipi lastik kullanalım, araçlarımızın kışlık bakımlarını ihmal etmeyelim. Hava şartlarına göre takip mesafemizi artıralım, hızımızı düşürelim. Herkes kurallara uyduğunda trafik çok daha güvenli olacaktır. Sürücü ve yaya eğitimlerimize de devam ediyoruz. Sürücü eğitimlerimizde geçen yıla oranla yüzde 77 artış sağlanarak 10 bin 442 sürücümüze, yaya eğitimlerimizde yüzde 261 artış sağlanarak 4 bin 810 yayamıza ulaşarak bilgilendirdik. Trafik eğitimlerinde önceliğimiz çocuklarımız. Trafik eğitim parkında uygulamalı olarak 3 bin 254, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında ise 5 bin 919 çocuğumuza ulaşarak güvenli trafik konusunda bilgilendirdik” ifadelerini kullandı.

“SİBERAY faaliyetleri kapsamında 25 bin 586 vatandaşımıza bilgilendirdik”

Siber Suçlarla Mücadele kapsamındaki çalışmalara da titizlikle devam edildiğini belirten Vali Dallı, şöyle konuştu:

“Yılın ilk 10 ayında 272 olayla ilgili 420 kişinin tespiti yapıldı, 830 araştırma raporu düzenlendi, 64 adreste el koyma işlemi yapıldı, bin 307 dijital materyalin inceleme işlemi gerçekleştirildi. SİBERAY faaliyetleri kapsamında geçen yıla oranla 3 kat artışla toplamda 25 bin 586 vatandaşımıza bilgilendirme yapıldı. Toplum Destekli Polislik (TDP) kapsamında 10 aylık süreçte 67 okul ve 64 kurum ziyareti gerçekleştirildi. Düzenlenen 46 etkinlikle 13 bin 786 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Göçmen kaçakçılığı kapsamında yılın ilk 10 ayında 139 kişinin geri gönderme merkezine sevki sağlandı, 106 adres tahkikatı yapıldı. 205 kişi göçmen kaçakçılığı konusunda bilgilendirildi.”