Samsun’da 1055 gram kokain ve 855 adet extacy hap ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’da uyuşturucuyla mücadelenin ’sıfır tolerans’ anlayışıyla yürütüldüğünü söyledi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde Atakum ilçesine bağlı Güzelyalı ve Körfez Mahallelerinde şüpheli 1 şahsa ait 2 adreste arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 1055 gram kokain, 855 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sıfır tolerans

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin hem bugününü hem de yarınını tehdit eden, geleceğin teminatı gençleri hedef alan uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atan jandarma personelini tebrik eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Samsun’da uyuşturucuyla mücadele ’sıfır tolerans’ anlayışıyla yürütülüyor. Evlatlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı verilen başarılı mücadelede fedakarca gayret gösteren tüm personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.