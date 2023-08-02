Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 100’e giren öğrencileri tabletle ödüllendirdi.

Vali Zülkif Dağlı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye genelinde ilk 100’e giren Samsunlu dört öğrenciden Atakum Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Berranur Albayrak ve Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi öğrencisi Arda Cengiz ile ailelerini makamında ağırladı.

Elde ettikleri derecelerle ailelerini ve öğretmenlerini de gururlandıran Samsunlu öğrencilerle sohbet eden Vali Dağlı, sabır ve gayretle geçirdikleri hazırlık sürecinin ardından girdikleri sınavlarda bilgi ve birikimleriyle önemli bir başarıya imza atan öğrencilerle şehir adına gurur duyduğunu belirterek, “Bugün il dışında oldukları için aramızda olmayan diğer iki öğrencimizle de en kısa sürede görüşeceğiz inşallah. Bu dört öğrencimizle birlikte yine ilk 1000’e giren 46 öğrencimiz de büyük bir başarı elde etti. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Gençlerimizin bundan sonraki eğitim süreçlerini de planlı ve programlı bir şekilde geçireceklerine ve başarılı çalışmalarıyla ‘Türkiye Yüzyılı’nın inşasına önemli katkılar sunacaklarına yürekten inanıyorum. Geleceğimizin teminatı bu yavrularımızın yetişmesinde ve bugünlere gelmesinde emeği geçen kıymetli ailelerini ve değerli öğretmenlerini de ayrıca kutluyorum” dedi.

Vali Dağlı, başarılı öğrencileri tablet hediye ederek ödüllendirdi. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da hazır bulundu.