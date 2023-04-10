Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı Samsunlulara deprem zamanında gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederek, "Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tam bir dayanışma ruhuyla hareket ederek depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için tüm imkanlarınızla seferber oluşunuz gerçekten takdire şayandı" dedi.

Depremin yaşamamasının ardından Kahramanmaraş’a koordinatör vali olarak görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bugün şehre dönerek göreve başladı. Samsunlular için bir mesaj yayımlayan Vali Dağlı, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tam bir dayanışma ruhuyla hareket ederek depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için tüm imkanlarınızla seferber oluşunuz gerçekten takdire şayandı. İlk andan itibaren valiliğimizin koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırmaya başladığınız yardımlarınız burada kimisi için sıcak bir yuva, kimisi için sıcak bir yemek, kimisi için ise sıcak tutan bir kıyafet oldu. Resmi olarak kayıtlarımıza girenlerin yanı sıra bir o kadar da kayıtlara girmeyen, kendi imkanlarınızla ulaştırdığınız ayni ve nakdi yardımlarınızın olduğunu biliyorum. Depremzedelerimizin tüm acil ihtiyaçlarını karşılamak için kurumlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruşlarımızla birlikte ortaya koymuş olduğunuz bu birlik ve beraberlik için hepinize teşekkür ediyor, sizlerle gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ben de depremin hemen ardından koordinatör olarak görevlendirildiğim ve 2 ay boyunca sizlerin de desteklerinizle depremzedelerimize hizmet etmenin gayretinde olduğum Kahramanmaraş’tan Samsunumuza dönerek, bugün itibarıyla görevime başlamış bulunmaktayım. Yeniden şehrimiz için çalışmaya ve sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. Rabb’imden bir daha milletimize böyle büyük acılar yaşatmamasını temenni ediyor, sizlere hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Kayıtlara geçen gönderilen yardımlar

Samsun’dan deprem bölgesine giden yardımlar ise şöyle:

20 bin 436 koli kışlık kıyafet kolisi, 5 bin 298 tane hijyen kolisi, 79 bin 801 adet koruyucu malzeme, 426 koli tıbbi malzeme, 35 bin 380 tane gıda, 119 bin 650 su kolisi yardımı, 8 bin 170 adet ısıtıcı, 8 bin 930 koli bebek malzemesi, 3 bin 886 ton kömür ile odun yardımı, bin 427 adet çadır, 107 adet tuvalet ve banyo, 362 adet konteyner, 358 adet iş makinesi, 508 adet hizmet aracı, 3 bin 527 adet pil, projektör ve jeneratör.

Samsun’dan deprem bölgesinde ayrıca 6 bin 730 kişi gönüllü olarak yardıma gitti.