UEFA Kadınlar Uluslar Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Çorum’da Lüksemburg ile karşılaşacak. Milli maç öncesi Şehir Stadyumu’na gelerek incelemelerde bulunan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TFF ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı’nın yarın Çorum’da Lüksemburg ile karşılaşacağı maç öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklayan Vali Dağlı, “28 Ekim itibariyle milli takımımız, dün akşam itibariyle de misafir takımımız Lüksemburg Çorum’a gelerek kampa girdiler. Şehir stadımızda her türlü hazırlıklar tamamlandı. Artık maç gününü ve saatini heyecanlı bir şekilde bekliyoruz” diye konuştu.

Çorum’da ilk kez milli bir maç oynanması nedeniyle müsabakanın kent açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, “Çorum’da ilk kez milli maç yapılıyor. Vatandaşlarımızın maça gelmesini istiyoruz. Gelmeleri içinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, sivil toplum kuruluşları, belediyemiz üzerinden gerekli çalışmalar yapılıyor. Vatandaşlarımızın stada gelmesi, bilet almaları konusunda gerekli yardımlarda yapılıyor. Maça gelecek vatandaşlarımız için Saat Kulesi’nden ücretsiz olarak stada gelebilecek. Maç ücretsiz ancak kimlik kartlarıyla Passolig’den giriş yapmaları gerekiyor. Buda hızlı bir şekilde devam ediyor. Şuan itibariyle 7 bin bilet satışı oldu. Yarın bu rakam 10 binleri geçecek. Hedefimiz stadımızı doldurarak milli takımımızı desteklemek ve takımlarımıza iyi bir ev sahipliği yapmak. TFF özverili bir şekilde çalışmalarını yapıyor. Maçın Çorum’a verilmesinden dolayı TFF’ye teşekkür ediyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü’müz her türlü tedbiri aldı” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Lüksemburg maçına hazır olduklarını dile getiren Vali Dağlı, “Rakip takımızı ve milli takımızı burada en güzel şekilde misafir etmek için gayret gösteriyoruz. Çünkü ilk milli maç son derece önemli. Çorumlu hemşehrilerimize sesleniyorum. Çorum’da yapılacak olan ilk milli maç olması nedeniyle Cumhuriyetimizin 100. yılına binaen bu anlamlı günde ve bu anlamlı yılda Çorumlu hemşehrilerimizin tamamını maça davet ediyoruz. Milli takımıza destek olsunlar. Çoruma yakışan bir şekilde ev sahipliğimizi gösterelim” ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemi Çağlar, TFF İletişim Sorumlusu Rasim Artagan, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Eren Şenyaprak hazır bulundu.