Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Limanı dışında oluşan tır trafiğine çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, "Havza ilçemize büyük bir tır, kamyon garajı yapılması için fizibilite çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Limanı dışında oluşan tır trafiğine çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, "Havza ilçemize büyük bir tır, kamyon garajı yapılması için fizibilite çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"26 Ocak Dünya Gümrük Günü" etkinleri kapsamında Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü binasında program gerçekleştirildi. Program, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün faaliyetlerini anlatan bir sunumla başladı. Sunum videosunda Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanından 2022 yılında 2 milyar 571 milyon 774 bin dolar ihracat, 3 milyar 310 milyon 564 bin dolar ithalat gerçekleştirildiği ve toplam 5 milyar 882 milyon 339 bin dolar dış ticaret hacmine ulaşıldığı bilgisi verildi. Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında en fazla ihracatı yapılan ürünler ise 847 milyon dolar ile meyve, 284 milyon dolar ile bakır konsantresi, 179 milyon dolar ile kütük demir oldu.

"Tır sirkülasyonu artacak"

Programda yaptığı konuşmada, Samsun’a yeni bir tır ve kamyon garajının kurulacağını ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Öncelikle Samsun Limanımız başta olmak üzere bununla ilgili yaklaşık 2 aydır bir çalışmanın içerisindeyiz. Gümrük Müdürümüz ile yaptığımız toplantılarda buranın önümüzdeki süreçte çok daha fazla sirkülasyonunun artacağını ve yükseleceğini biz biliyoruz. Karadeniz’de nerelere ihracat yapıldığını hep birlikte gördük. Artık bundan sonra hemen karşıya geçmek çok daha kolay olmalı. Yani Gürcistan, Batum üzerinden ihracatımızı daha da minimize etme durumundayız. Deniz yolunun imkanlarını arttırmak durumundayız. Bunun için de limanı biraz daha efektif kullanmamız lazım. Büyükşehir Belediyemizle ve ilgili kurumlarımızla birlikte limanın dışındaki kamyon tır trafiğini düzeltmeye çalışıyoruz. Geçici de olsa bulunduğumuz bölgede bir tır-kamyon garajı oluşturabilir miyiz diye çalışmalar yapıyoruz. Bunun çok fazla üzerinde duruyoruz. Samsun Lojistik Merkezi’ni tır ve kamyon trafiğine açtık. Oraya kafeterya ve sosyal tesisler yapmak suretiyle en azından oralarda beklemelerini sağlamak istiyoruz. Tabii ki bunlar da yetmez çünkü bunlar geçici çözümler. Asıl çözümler çok daha büyük bir tır-kamyon garajı ve lojistik merkezinin Havza ilçemize yapılmasıdır. Bununla ilgilide fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir. Dün bu konu hakkında Tarım ve Orman Bakanımıza arzlarımızı ilettik. Havza’da 1500 dönüm, en azından 1000 dönüm olacak şekilde bir lojistik merkezinin fizibilite hazırlıklarına başlıyoruz" diye konuştu.

"7/24 esasıyla çalışıyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Dr. Musa Aydemir, "Ekonomik, ticari ve siyasi yapıları farklı ülkelerle komşu, dünyanın kavşak noktasında bulunan ülkemizde, bölge müdürlüğümüz Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illerinde; 8 gümrük müdürlüğü, 1 kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü, 1 tasfiye işletme müdürlüğü, 1 hukuk hizmetleri müdürlüğü, 1 ürün güvenliği denetimleri müdürlüğü, 1 dış ticaret işlemleri müdürlüğü ve 1 personel müdürlüğü olmak üzere toplam 14 idare, 361 personel ile faaliyetlerini yürütmektedir. Bu yapı içinde Bakanlığımız merkez taşra ve yurt dışı teşkilatı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla bağlantımız gümrük idareleri arasında koordinasyon ve iletişimi içinde ülke geneline hizmet eden bölgemizdeki liman ve havalimanlarında, yasal ticareti kolaylaştırarak gümrük işlemlerini hızlı şekilde yürütmeyi ve haksız rekabet ile kaçakçılık olaylarını önlemeyi amaçlamaktadır. Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak bizler bölgemizde ihracatın arttırılması, yürütülen gümrük işlemlerinin hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 7/24 esasıyla çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ihracat başarısıyla ön plana çıkan Samsun’daki şirketlere Vali Dağlı ve protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.