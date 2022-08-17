Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TEKNOFEST’in yapılacağı Çarşamba Havalimanı’na ulaşımı en ince ayrıntısına kadar planladıklarını söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TEKNOFEST’in yapılacağı Çarşamba Havalimanı’na ulaşımı en ince ayrıntısına kadar planladıklarını söyledi.

Samsun’da yüz binlerce ziyaretçinin katılım sağlayacağı TEKNOFEST KARADENİZ finali için son hazırlıklar yapılıyor. 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST KARADENİZ finali hazırlıkları kapsamında Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve ekibi, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve ekibi, Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ve Samsun Büyükşehir Belediye yetkilileriyle trafik, güvenlik ve ulaşım alternatiflerini içeren çalışmalar için bir araya geldi.

Festival özelinde Samsun’a çevre illerden ve yurt dışından katılım olacağını belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Samsun-Çarşamba Havalimanı yüz binlerce ziyaretçi ve yarışmacıya ev sahipliği yapacak. Bu anlamda vatandaşlarımız ve misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak adına hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Costal güzergahı, Çarşamba Havalimanı güzergahı, otopark alanları ve ring seferlerine yönelik hazırlıkları ve hizmetleri en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz” dedi.

Ring seferleri ile pratik çözüm sağlanacak

Ziyaretçiler ve yarışmacıların en pratik ve konforlu şekilde festival alanına gidiş ve dönüşlerinin planlandığını aktaran Vali Dağlı, “Lojistik Merkezi, Fuar ve Kongre Merkezi, 19 Mayıs Stadyumu, Yaşar Doğu Spor Salonu ve Tekkeköy Belediyesi otopark alanları katılımcıların hizmetinde olacak. Özel araçları ile bu lokasyonlara gelenler otoparklara park edecek ve ring seferleri ile festival alanına taşınacak. Aynı şekilde havalimanından dönüş konusunda da ziyaretçiler ve öğrencilere özel ringler düzenlenecek ve otopark alanlarına konforlu şekilde geri dönüşleri sağlanacak. Oluşturulan otopark alanlarında zabıta ve emniyet personellerimiz de bu süreçte vatandaşlarımıza yardımcı olacak” diye konuştu.