Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "İlimiz 2022 yılında 1 milyar 317 milyon 598 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. OSB’lere olan yoğun talebe cevap verebilmek adına şehrimize yeni OSB’ler kazandırmak ve mevcut OSB’lerin alanlarını genişletmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "İlimiz 2022 yılında 1 milyar 317 milyon 598 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. OSB’lere olan yoğun talebe cevap verebilmek adına şehrimize yeni OSB’ler kazandırmak ve mevcut OSB’lerin alanlarını genişletmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’daki organize sanayi bölgelerinin(OSB) işletilmesi aşamalarında, mevzuat açısından yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler, genel kurul aşamaları, parsel tahsisi, ruhsatlandırma, kredilendirme ve mali işler, imar planları, harita ve parselasyon planları, kamulaştırma konularını içeren ’Organize Sanayi Bölgeleri İş ve İşlemleri Eğitimi’ programına katıldı. Samsun’un 9 OSB’si, sanayi siteleri, serbest bölgesi, lojistik merkezi, teknopark ve AR-GE merkezleri, büyük firmaları, gelişmiş altyapısı, yatırım alanları ve kalifiye işgücü potansiyeliyle bölgenin en önemli yatırım merkezi olduğunu belirten Vali Dağlı, "İlimiz 2022 yılında 1 milyar 317 milyon 598 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Bunda şüphesiz bölge ve ülke ekonomimize önemli katkılar sağlayan OSB’lerimizde birçok sektörde durmaksızın devam eden yerli ve millî üretimin önemli bir katkısı bulunmaktadır" diye konuştu.

"Yoğun çalışma sürüyor"

Samsun’da mevcut organize sanayi bölgelerinin bir kısmının tamamen dolduğunu, bir kısmının da yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını söyleyen Vali Dağlı, "OSB’lere olan yoğun talebe cevap verebilmek adına şehrimize yeni OSB’ler kazandırmak ve mevcut OSB’lerin alanlarını genişletmek için çalışmalara kesintisiz devam ediyoruz. Ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda ilimizin dört bir yanında bulunan tüm OSB’lerimizde altyapı ve üstyapı çalışmaları da dahil olmak üzere yoğun bir çalışma sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Tüm girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz"

Samsun’a yatırım yapmak isteyen tüm girişimcileri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirten Dağlı, organize sanayi bölgeleri iş ve işlemleri eğitiminin de hem bu anlamda hem de OSB iş ve işlemlerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi anlamında önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade ederek eğitimin hayırlı olmasını diledi.