Samsun’da bir okula kazandırılan robotik kodlama atölyesinin açılışında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Öğrencilerimiz burada teknoloji ile biraz daha yakınlaşacaklar. Öğrencilerimize çok büyük katkıda bulunacağını biliyoruz. Bunlar küçük dokunuşlar ancak önemli konulardır" dedi.

Samsun’da bir okula kazandırılan robotik kodlama atölyesinin açılışında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Öğrencilerimiz burada teknoloji ile biraz daha yakınlaşacaklar. Öğrencilerimize çok büyük katkıda bulunacağını biliyoruz. Bunlar küçük dokunuşlar ancak önemli konulardır" dedi.

İlkadım ilçesinde bulunan Şehit Burak Zor İmam Hatip Ortaokulu’na ’Fatma Baran Robotik Kodlama Atölyesi’ sınıfı açıldı. İçerisinde kodlama setleri, elektrik devreleri, bilgisayarlar, öğrencilerin kendi radyosunu yapabileceği teknik imkanlar ve eğitim materyallerinin bulunduğu atölye protokol üyelerinin katılımıyla açıldı.

"İnşallah ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaklar"

Açılış öncesi konuşma yapan Vali Dağlı, "Buranın bizim için ayrı bir manası vardır. Şehidimizin ismini alan bir okulumuzdayız. Öncelikle Allah’tan rahmet diliyorum. Bizim yakın çalışma arkadaşımız Kemal Baran’ın eşinin vefatını, hüznünü hep birlikte yaşadık. Onun hayrına böyle bir şeyi düzenliyoruz. Aynı zamanda ‘Yol Arkadaşım Derneği’ böyle güzel bir jest yapmış, biz de onlara teşekkür ediyoruz. Kemal Baran kardeşimizin eşine tekrardan Allah’tan rahmet diliyoruz. Katkıda bulunan tüm kurum ve kişilere gönülden teşekkürlerimi iletiyoruz. Bunlar küçük dokunuşlar ancak önemli konulardır. Öğrencilerimiz burada, robotik kodlama atölyesinde teknoloji ile biraz daha yakınlaşacaklar. Öğrencilerimize çok büyük katkıda bulunacağını biliyoruz. Buradaki öğrencilerimizin hepsi TEKNOFEST gençleridir. Bu gibi şeylerde teknolojiyle daha yakından ilgilenmek suretiyle ülkemizin geleceğinde inşallah söz sahibi olacaklar. Ben tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

Vali Dağlı’nın konuşmasının ardında kurdele kesilerek atölyenin açılışı gerçekleşti. Açılışa ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.