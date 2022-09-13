Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Köy Okullarının Yaşam Merkezine Dönüştürülmesi Projesi” çerçevesinde aktif olarak kullanılmayan kırsal mahalle okullarının onarılarak yeniden eğitime kazandırılacağını, çocukların kilometrelerce yol gitmelerine gerek kalmadan buralarda nitelikli bir eğitim görmelerinin sağlanacağını söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Köy Okullarının Yaşam Merkezine Dönüştürülmesi Projesi” çerçevesinde aktif olarak kullanılmayan kırsal mahalle okullarının onarılarak yeniden eğitime kazandırılacağını, çocukların kilometrelerce yol gitmelerine gerek kalmadan buralarda nitelikli bir eğitim görmelerinin sağlanacağını söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen Mahalle Muhtarları Toplantısı’na katıldı. 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Çivelek, İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle birlikte muhtarların hazır bulunduğu toplantı Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, mahallede kamu hizmetlerinin doğru ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir görev üstlenen muhtarların sorun, öneri ve isteklerini dinleyen Vali Dağlı, bulundukları mahallede devletin tüm kurumlarını temsil ederek, vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören muhtarların mahallelerindeki sorunların çözümü ile vatandaşların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi yolunda kaymakamlık ve belediye ile istişare halinde olmalarının istedi.

Birikimi ve tecrübesi ile kamu yönetimi ve toplumsal hayatın en temel yapı taşlarından olan muhtarların, üstlenmiş oldukları sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, devlet ile toplum arasında adeta bir köprü görevi gördüğünü ve sağlıklı bir iletişimin kurulmasını sağladığını ifade eden Vali Dağlı, vatandaşların sorun ve isteklerini yetkili makamlara ileterek, takibini yapan muhtarların, problemlerin çözümlenmesinde de büyük bir katkıda bulunduğunu kaydetti.

Köy Okullarının Yaşam Merkezine Dönüştürülmesi Projesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından tanıtımı Samsun’da yapılan “Köy Okullarının Yaşam Merkezine Dönüştürülmesi Projesi” çerçevesinde, aktif olarak kullanılmayan köy okullarının onarılarak yeniden eğitime kazandırılacağını ifade den Vali Dağlı, çocukların kilometrelerce yol gitmelerine gerek kalmadan nitelikli bir eğitim görmelerinin yanı sıra, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda kursların açılmasıyla kırsal mahallelerin kalkınmasına ve gelişmesine de katkı sağlayacak olan bu projenin uygulanması noktasında herkesin üzerine düşeni yapacağına emin olduğunu vurguladı.

Konuşmasının ardından Vali Dağlı, muhtarların sorun, öneri ve isteklerini dinleyerek, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

19 Mayıs Belediyesi’ne ziyaret

Samsun Valisi Dağlı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, 19 Mayıs Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen hizmet ve projeler görüşüldü.

Kendisiyle tanışmak isteyen kadının evine konuk oldu

Vali Dağlı, kendisiyle tanışıp sohbet etmeyi çok istediğini öğrendiği Seval Arslan isimli kadın ile eşi İsmet Arslan’ı 19 Mayıs ilçesindeki evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Seval Arslan, Vali Dağlı’yı görmeyi çok istediğini ve bugünkü ziyaretiyle kendisini evinde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelip hemhal olmaya, dertlerini dinleyip çözüme kavuşturmaya ve yüzlerinde bir tebessüme vesile olmaya gayret gösterdiğini belirten Vali Dağlı, bu bağlamda, kendisiyle tanışmayı istediğini öğrendiği Seval Arslan’ın evine konuk olmaktan ve hasbihal etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.