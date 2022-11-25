Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kadına yönelik şiddet olaylarının artmasını, aile kurumundaki dejenerasyona bağladığını söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kadına yönelik şiddet olaylarının artmasını, aile kurumundaki dejenerasyona bağladığını söyledi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Konulu etkinlik programı, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

“Şiddetin kökeni aile kurumundaki dejenerasyon”

Kadına yönelik şiddet olaylarının artmasını aile yapısının bozulmaya başlamasından kaynaklandığını ifade eden Vali Zülkif Dağlı, “Baktığımızda soruların kökenini biraz düşündüğümüzde genel itibariyle ailelik kurumundaki dejenerasyona bağlıyoruz. Maalesef aile kurumunda eski saygınlık, veya olması gereken düzeyde ailece ilişkiler bunların çok kalmadığını görüyoruz. Karşılıklı saygı, iletişim bunlarda büyük sorunların var olduğunu görüyoruz. Tabii, diğer etkenler, dış etkenlerinde artmasıyla psikolojik sorunların artması Covid-19 salgınının da tetiklediği düşünülebilir. Bu vakaların tamamında maalesef artış olduğunu görüyoruz. Durum buyken neler yapmamız lazım? Aslında bunun üzerinde daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Sorunun kökenine baktığımız zaman başlangıç noktası dediğimiz gibi ailedir. Aile kurumunun güçlendirilmesi ve bu var olan dejenerasyonun ortadan kaldırılması, olması gereken en önemli etkendir. Çocukların büyüklerine saygısı, eşlerin birbirlerine olan saygısı ve her insanın birbirine karşılı saygılı olması gerekir. Sonuçta karşılıklı hoşgörü, iletişimle yaşamaya devam ediyor insanlar. Böyle olması da gerekiyor. Yani son zamanlarda karşılaştığımız insanların birbirine karşı hoşgörünün olmaması ve bunun ortadan kalkmasıdır. Amacımız ise aile kurumunu daha da güçlendirmektir” dedi.

"İnsanlığa karşı yapılmış en büyük ihanet"

Programında açılışında konuşan İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise “Kadın ailenin ve toplumun en temel öğesidir. Bu nedenle kadına yönelik şiddetin hukuki olarak suç olduğu kadar aynı zamanda insanlığa karşı yapılmış en büyük ihanet olduğunu ifade etmemiz lazım. Dolayısıyla her nerede olursa olsun kadınlar bizim toplumsal roller ve görevler itibarıyla annelerimiz, eşlerimiz, evlatlarımız ve kardeşlerimizdir. Kısacası kadınlarımız şiddete değil hürmete en çok laik olanlardır” diye konuştu.

Programın sonunda Vali Dağlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Emniyet Müdürü Urhal “Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim” yazılı panoya boyayla el bastı.