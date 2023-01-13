Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, gençlerin yerli ve milli teknoloji üretip, geliştirmesine imkan sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, gençlerin yerli ve milli teknoloji üretip, geliştirmesine imkan sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in Samsun’da bıraktığı kalıcı izleriyle ilgili çalışmaların son durumunun değerlendirildiği Kalıcı İzler Üst Komisyon Toplantısı Vali Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve ilgili kamu kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençler için önemli bir fırsat ve büyük bir birikim olan TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Samsun’da inşa edilen Samsun Keşif Kampüsü, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ve Bilim Samsun’da 3 yıl ücretsiz teknoloji eğitimleri almaya hak kazanan öğrencilerin belirlendiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme 1. Aşama E-Sınav sonuçlarının yaklaşık bir hafta önce açıklandığını ifade eden Vali Zülkif Dağlı, geleceğin teminatı yavruların yerli ve milli teknoloji üretme ve geliştirme hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine imkan sağlamak için gayret göstermeye devam edeceklerini vurguladı.