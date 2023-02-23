Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, koordinatör vali olarak görev yaptığı Kahramanmaraş’ta depremzedelere sıcak yemek dağıttı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, koordinatör vali olarak görev yaptığı Kahramanmaraş’ta depremzedelere sıcak yemek dağıttı.

Depremden olumsuz etkilenen çocuklara yaşadıkları travmayı unutturmak amacıyla deprem bölgesinde bulunan Gezen Sinema Tırı’nı ziyaret ederek buradaki çocuklarla sohbet eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Doğukent Stadı’na kurulan ve yaklaşık bin depremzede vatandaşın barındığı çadırları eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile birlikte ziyaret etti. Hazırlanan sıcak yemekten depremzedelere ikram eden Vali Dağlı, depremzedelerin taleplerini dinledi ve ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Vali Dağlı akabinde depremden olumsuz etkilenen çocuklara yaşadıkları travmayı unutturmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde deprem bölgesine getirilen ve Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Gezen Sinema Tırı’nda çizgi film izleyen ve etkinliklere katılan çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.