Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Tüm bağımlılıklara karşı önlemler almak elbette hepimizin ortak sorumluluğu ancak çocuklarımız hayata gözlerini açtığı andan itibaren en yakınında anneleri olması nedeniyle bu konuda annelere daha önemli görevler düşüyor” dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Tüm bağımlılıklara karşı önlemler almak elbette hepimizin ortak sorumluluğu ancak çocuklarımız hayata gözlerini açtığı andan itibaren en yakınında anneleri olması nedeniyle bu konuda annelere daha önemli görevler düşüyor” dedi.

Samsun’da başlatılan “Bağımlılıklarla Mücadelede Aile Eğitimi”nin ilki Tekkeköy Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Program öncesi Vali Dağlı ve protokol üyeleri öğrencilerle birlikte bir fidanı toprakla buluşturdu.

Toplantıda yaptığı konuşmada, çocuklar ve gençlerin de bir fidan olduğunu, onları her türlü kötülükten korumaları gerektiğini belirten Samsun Valisi Dağlı, “Uyuşturucu ve madde bağımlılığı başta olmak üzere tüm bağımlılıklara karşı önlemler almak elbette hepimizin ortak sorumluluğu ancak çocuklarımız hayata gözlerini açtığı andan itibaren en yakınında anneleri olması nedeniyle bu konuda annelere daha önemli görevler düşüyor. Biz de bu konuda onlara katkı sağlamak amacıyla Bağımlılıklarla Mücadelede Aile Eğitimi programını Samsun’da ilk olarak bugün Tekkeköy ilçemizde başlatıyoruz. Anneler ve babalar canlarının bir parçası olan çocuklarını mutlaka gözetip kolluyorlar ama burada gerçekleştirilecek eğitimlerle evlatlarını bu konuda daha bilinçli bir şekilde korumalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Ailesinde ve mahallesinde bağımlılık sorunu olanları ve bu konuda nasıl hareket edeceklerini tam olarak bilemeyen aileler bu eğitim programıyla hem bilgilendirilecek hem de onlara yol gösterilecek. Velilerimiz haricinde öğretmenlerimiz, imam-hatip ve müezzinlerimize eğitimler verdik, diğer meslek mensuplarımıza da eğitimler vereceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden ve maddi/manevi pek çok kayba sebep olan bu sorunun çözülmesi noktasında bu gibi değerli eğitimlerin devam etmesi ve ilgili kurumların koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmeleri gelecek nesillerimiz ve milletimiz için önem arz etmektedir. Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin çocuğunun risk altında olduğu bağımlılıkla mücadele konusunda güzel bir başlangıç olan bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca, Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ve protokol üyeleri katıldı.