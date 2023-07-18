Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Gençlerimize, ailelerimize ve toplumumuza maddi ve manevi anlamda büyük zararlar veren bağımlılığın her türüyle mücadelede başarı yine toplumunun tüm kesimlerini kapsayacak etkin bir mücadele ile mümkündür. Bağımlılıkla mücadele gençlerimizin korunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Semineri" Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bağımlılığın en önemli toplumsal sorunlardan biri olduğunu ve bu mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Vali Dağlı, bütün vatandaşları ilgilendiren bu önemli konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin kamu kurumlarından yerel yönetimlere, STK’lar ve basın kuruluşlarından ailelere kadar toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü vurguladı. Dağlı, "Gençlerimize, ailelerimize ve toplumumuza maddi ve manevi anlamda büyük zararlar veren bağımlılığın her türüyle mücadelede başarı yine toplumunun tüm kesimlerini kapsayacak etkin bir mücadele ile mümkündür. Bu noktadan hareketle ilimizde tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, gençlerimizin korunması için her türlü kolluk tedbirlerimizin yanı sıra ailelerin ve gençlerin konuyla ilgili eğitim almaları ve bilinçlenmeleri için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, bu mücadelede paydaşlar ve STK’lar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Semineri’nde Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve STK temsilcileri hazır bulundu.