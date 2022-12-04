Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni’de yeni hizmet binasına taşınan ziraat odasına hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak tarımla ilgili bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni’de yeni hizmet binasına taşınan ziraat odasına hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak tarımla ilgili bilgi aldı.

Besni’de yeni hizmet binasına taşınan ziraat odasına gerçekleştirilen ziyarete Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas, Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel katıldı.

Ziyarette konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “Besni Ziraat Odamızın yeni hizmet binası hayırlı olsun. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra ki süreçte de çiftçilerimiz için el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer ise ziyaretinden dolayı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’a teşekkür etti.