Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TSK tarafından icra edilen Pençe-Kilit Operasyonunda EYP’nin patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ömer Faruk Duran’ı ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TSK tarafından icra edilen Pençe-Kilit Operasyonunda EYP’nin patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ömer Faruk Duran’ı ziyaret etti.

Vali Çuhadar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Kuzeyinde bölücü terör örgütünün yuvalandığı bölgelere yönelik icra edilen Pençe-Kilit Operasyonunda EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak GATA’da tedavi gören ve tedavisinin ardından memleketi Kahta’ya getirilen Piyade Uzman Çavuş Ömer Faruk Duran’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çuhadar’a, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder eşlik etti.

Vali Çuhadar, “Yüce Allah, vatanımızın ve milletimizin bekası için Pençe-Kilit Harekatının başladığı günden bu yana Irak’ın kuzeyinde vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizi muzaffer eylesin. Kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarını ve hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Kahraman gazimiz Ömer Faruk kardeşimize de Yüce Allah’tan acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.