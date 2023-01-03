Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatında incelemelerde bulundu.

Gölbaşı ilçe merkezinde yapılmakta olan Şehit Serkan Nariçi Okul inşaatında incelemelerde bulunan Vali Mahmut Çuhadar, buradaki görevlilerden bilgi aldı. Vali Çuhadar, geleceğin teminatı olan çocuklara modern teknoloji ile yapılan okulu baştan sona incelediklerini ve eğitime verdikleri önemden bahsetti. Vali Çuhadar daha sonra Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek burada da öğrenci ve okul yönetimiyle bir araya geldi.