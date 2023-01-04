Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, köylerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, köylerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın, kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek amacıyla her hafta merkeze bağlı köylere gerçekleştirdiği ziyaretleri devam ediyor.

Vali Mahmut Çuhadar, köylerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit edip çözüme kavuşturmak amacıyla başlattığı köy ziyaretlerini Adıyaman merkeze bağlı Dandırmaz, Şerefli, Büklüm ve Kayacık köyleriyle sürdürdü.

Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi, ihtiyaç ve sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar, kırsal kesime bugüne kadar ulaşım ve alt yapı hizmetleri başta olmak üzere ekonomik ve sosyal alt yapıyı güçlendirerek vatandaşın yaşam kalitesini kolaylaştıracak önemli hizmetler hayata geçirildiğini söyledi.

Ziyaret ettiği köylerde okulları da ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, okulun ihtiyaç ve talepleri hakkında öğretmenlerden bilgi alıp, öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.

2022 Yılında kırsal altyapının iyileştirilmesi yoluyla halkımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli yatırım ve çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Mahmut Çuhadar, “2023 Yılında bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. Hemşerilerimizin yaşam koşullarını daha kaliteli hale getirmek, onların talep ve isteklerini takip etmek her zaman birinci önceliğimiz olmuştur. Bundan dolayı her hafta köylerimizi ziyaret ederek, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ediyor, atılması gereken adımları köylü kardeşlerimizle birlikte istişare edip buna göre çözüm üretiyoruz. İl Özel İdaresi ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak yaptığımız tüm hizmetler özellikle kırsalda yaşayan insanlarımızın rahat ve huzur içerisin de günlük yaşamını sağlayabilecek alt yapıyı oluşturmaktır. Bu yıl 350 milyon TL olarak onaylanan il özel idaresinin bütçesinin ciddi bir bölümünü köylerimizin alt ve üst yapı hizmetlerinde kullanacağız.

Bu bütçeyle köylerimizin eksikliklerini tamamlamış olacağız. Yapılan hizmetlerde köylerimiz arasında herhangi bir ayrım yapmadan öncelik sırasına göre eksiklileri tespit edip buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, kentlerdeki sosyal yaşantının köylerde de yaşayan vatandaşlarımızın yaşayabilmesi çabasıdır. Özellikle kırsal kesimde yaşanan birçok sıkıntı büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu. Kalan sorunların çözümü içinde Valilik olarak yoğun gayret sarf ediyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonuyla cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 hedefleri doğrultusunda ilimizde kırsal kesimin bütün alt ve üst yapı hizmetlerinin bitirildiği ve köylerimizin kalkınarak yaşam seviyelerinin yükseltildiği Adıyaman’ı birlikte inşa edeceğiz inşallah ” diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köylü vatandaşlar ise, köylerinin sorunlarının çözümüne ilişkin gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Mahmut Çuhadar’a teşekkür etti.