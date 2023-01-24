Kamu hizmetlerini her daim yerinde incelediklerini ve çalışmalar hakkında bilgiler aldıklarını dile getiren Vali Çuhadar, yatırımların hayırlara vesile olmasını diledi.

Vatandaşlara daha güzel hizmetlerin verilebilmesi için yapımına başlanılan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı hizmet binası inşaatını gezen Vali Çuhadar, burada çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Çuhadar’a, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı’da eşlik etti.

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