Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Vali Çuhadar, okuma yazma kursları başta olmak üzere bireyin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak ve halkın yaşam kalitesinin yükselterek toplumsal refahın artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla Halk Eğitim Merkezi bünyesinde giyim, nakış, el sanatları ve çeşitli dallarda açılan kursları gezdi. Kursları tek tek gezen ve buradaki kursiyerle de sohbet eden Vali Çuhadar, yapılan ürünleri de kontrol ederek kursiyerlere başarılar diledi.

Yapığı incelemeler sonrası konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “Kadınlarımızın hayatlarına, yaşamlarına dokunacak kurslar açarak destek olan halk eğitim merkezi yöneticilerimize teşekkür ediyor, her biri sanat eseri olan çok güzel ürünler ortaya koyan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum.

Valilik olarak ilimizde insanlarımızı nitelikli hale getirerek, istihdamı artırmak amacıyla açılan meslek edindirme kurslarına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.