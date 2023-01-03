Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesindeki kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesindeki kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Gölbaşı ilçesine gelen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ilçede yapımı devam eden kamu yatırımlarından hükumet konağı, gençlik merkezi ve genç kampı inşaatlarını inceledi. İncelemelerde bulunan Vali Çuhadar’a, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ve kurum müdürleri eşlik etti. Vali Çuhadar, gezmiş olduğu inşaat alanlarında yaptığı incelemeler sonrasında buradaki görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Çuhadar, daha sonra Gölbaşı Kaymakamlığına geçerek buradaki kamu kurumlarının vatandaşlara sunmuş olduğu hizmetle ilgili bilgiler aldı.