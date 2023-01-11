Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Aile Destek Merkezini ziyaret ederek buradaki el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Aile Destek Merkezini ziyaret ederek buradaki el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kadınların sosyal ve kültürel hayatta daha çok yer almalarını sağlamak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destek ve öncülüğünde Yunus Emre Mahallesinde açılan Adıyaman Aile Destek Merkezini ziyaret etti. Burada bulunan kadın kursiyerlerle bir araya gelen Vali Çuhadar, kuaförlük, dikiş, nakış, el sanatları ve seramik kurslarını gezerek incelemelerde bulundu. Vali Çuhadar, burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alıp kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini tek tek kontrol ederek kursiyerlere kolaylıklar diledi.