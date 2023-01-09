Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Vali Çuhadar, iletişim çağının hayatın her noktasına sirayet ettiği günlerimizde milletin ortak sesi olmanın ötesinde kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dilekleriyle kutladığını söyledi.

Vali Çuhadar, “Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüzde başta internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında, halkı doğru ve tarafsız haberle hızlı bir şekilde buluşturan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır.

Medyanın toplum üzerindeki etkileri dikkate alındığında; herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan, meslek ahlakı bilinci ve gayreti içinde kamuoyunu doğru, tarafsız ve etik ilkelere uygun olarak toplumsal değerlerimize saygı çerçevesinde bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, çağdaş, demokratik ve şeffaf toplumların olmazsa olmazlarındandır.

Bizler de Adıyaman Valiliği olarak mesleğini büyük bir sorumluluk hissiyatıyla gerçekleştirmek üzere mesai mefhumu gözetmeksizin, gece-gündüz demeden zorlu şartlar altında yılmadan haber peşinde koşan basın emekçilerimizin çalışmalarını daha iyi koşullarda ve daha verimli bir şekilde yapabilmelerine büyük önem veriyor, bunu sağlamak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz.

Bu duygularla, ülkemizin ve Adıyaman’ımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan milletimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan gazetecilerimizin bu görevi yerine getirmede gösterdikleri fedakarlık ve gayretlerini takdirle karşılıyor, çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm yerel ve yaygın basınımızın seçkin temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” diye konuştu.