Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Coşkun, “Muhtarlarımız çalışmalarıyla milletimizin adeta eli ayağı, gözü kulağı konumundalar” dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Coşkun mesajında muhtarların millet ile devlet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, “Demokrasinin ilk basamağı olan Muhtarlık, milletimizle devlet kurumlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinde önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımız, üstlendikleri sorumluluklarla kamu kurum ve kuruşlarımızla yakın bir iş birliği içerisinde özverili bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlarımız, milletimizin eli ayağı, gözü kulağı konumundalar”

Aynı zamanda yayımladığı mesajda hizmet etme yolunda büyük fedakarlık gösterdiklerini, çalışmalarıyla milletin eli ayağı, gözü kulağı olduğunu dile getiren Vali Coşkun, “Vatandaşlarımıza hizmet etme yolunda büyük bir fedakârlık örneği sergileyen muhtarlarımız çalışmalarıyla milletimizin adeta eli ayağı, gözü kulağı konumundalar. Bu duygu ve düşüncelerle, böylesine önemli bir görevi icra eden, demokrasimizin mihenk taşı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü”nü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.