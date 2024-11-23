DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Coşkun, mesajında; “Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Başöğretmenlik’ unvanının verildiği bu anlamlı günde, mesleğini büyük bir özveriyle ifa eden, gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerin yarınlara aktarılmasında bir meşale gibi toplumları aydınlatan irfan ordusunun neferleri tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Binbir meşakkatle, yılmadan, yorulmadan yüreğinde taşıdığı sevgiyle öğrencilerine rehber olan; birlik ve beraberliğin önemini, kardeşlik bilincini ve evrensel değerleri evlatlarımıza öğreten öğretmenlerimiz, bir meşale gibi toplumumuzu aydınlatmaktadırlar. Bizler ‘Bir harf öğretene kırk yıl kölelik yapmaya razı olan’ bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizler öğretmenleri İrfan Ordusuna benzeten, milletleri kurtaranların yalnız ve yalnız öğretmenler olduğunu savunan bir anlayışın temsilcileriyiz” dedi.

Mesajında öğretmenlere seslenen Vali Coşkun, “Yetiştirdiğiniz her insan, bu topraklara ekilen bir fidandır. İstikbale güvenle bakan ve bu yolda fedakârca çalışan sizler, ülkemiz için daima umut kaynağısınız. Eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizin ilerlemesi için gayret gösteren öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesileyle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı bir ömür diliyor, başarı dileklerimle sizleri saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.